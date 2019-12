VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

A semana inicia-se em tons sombrios com a vitória do partido Conservador da Grande Bretanha, a ganhar distanciadamente ao Partido Trabalhista o que estava em disputa, ou seja, a saída da Grande Bretanha da União Europeia.

Com tal vitória abre-se um novo caminho na Europa e também no Reino Unido que não se apresenta fácil. Desde logo na negociação de um tratado de saída que ocupará alguns meses de negociação, acrescido de contestações internas com a Escócia a reivindicar um referendo que lhe garanta a independência e o mesmo quanto à Irlanda.

A movimentação dos sectores mais jovens que hoje se manifestam expressivamente contra ao resultados das eleições, por manipulação dos resultados e por escassa ou nula informação do que se estava a decidir, vai prolongar-se o que não tornará fácil a governação do partido Conservador.

A derrota do Partido Trabalhista é, em muito, atribuída à posição ambígua que durante todo o percurso manteve, sobre o seu posicionamento face à saída, ou não, da UE o que conduziu a que muitos dos seus eleitores ou se abstivessem ou acabassem por votar conservadores.

Mas o processo está no seu início e não no seu final como a maioria dos comentadores e da comunicação social deixa transparecer.

Na terça-feira desta semana (estou a escrever à segunda) vai ser apresentado pelo Governo na Assembleia da República o Orçamento de Estado para o próximo ano. Pelas notícias que têm sido reportadas pela imprensa do costume, tudo apontará para um voto contra da direita, com excepção

talvez, dos deputados eleitos pela Madeira, em benefício de algumas ajudas conseguidas em negociações paralelas, as quais a verificarem-se, têm larga escola.

A ser verdade, logo se verá, haverá um forte investimento na área social, sobretudo dirigida para o SNS, quer em equipamentos, em pagamento de dívidas, e reforço de pessoal, auxiliar e qualificado. Haverá um aumento de pensões embora em valores mínimos para o necessário, abrindo-se a possibilidade, de acordo com o comportamento da economia, para mais adiante poder haver correcções que permitam melhores acertos. Veremos como decorrerá o debate. À esquerda parece haver uma maior abertura pelo menos para uma abstenção. Por parte do PCP, até agora, é mais difícil adivinhar qual será a sua posição final.

A posição do Presidente da Assembleia da República mandando conter o excesso e inadequado verbalismo do deputado do Chega tem suscitado por uma significativa parte de comentadores, uma larga crítica confundindo, a meu ver, liberdade de expressão com abuso de expressões de um deputado que por várias vezes demonstrou ser um aldrabão, quando exibiu documentos que se veio a verificar serem falsos. Falta neste contexto quem, à esquerda, intervenha, o critique, o desmascare, e não deixe esse papel ao Presidente da AR. Veja-se o espectáculo a que hoje se assiste com cartazes frente à AR pagos por um fascista a apoiar a palavra “Vergonha“. Deixar este caminho livre é abrir portas não à democracia mas a quem, tirando partido dela, a combata.

Carlos Figueira

carlosluisfigueira@sapo.pt