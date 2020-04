VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

Mesmo não sendo católico e nesse sentido afastando-se das obrigações e das práticas religiosas que as celebrações pascais obrigam ao mundo da comunidade crente, que aliás respeito, as imposições do coronavírus afastaram o convívio de famílias, independentemente da que cada um processa, remetendo-nos para um isolamento que apesar de todos os esforços que da parte de cada um foi feito, não apagou a tristeza que envolveu a celebração do dia. Recordo o lauto almoço do ano anterior, não só pela comida mas sobretudo pelo que permitiu de convívio com filhos e netos.

Interessante verificar o comportamento da igreja nestas comemorações, sobretudo para sublinhar a diferença de comportamento da mais alta hierarquia, a do Cardeal Patriarquia de Lisboa e a do Cardeal do Porto que não se fechou em casa e percorreu, com alguma, humildade em jipe, percorrendo ruas, saudando os seus fiéis, numa benção Pascal, estabelecendo assim uma diferença de comportamento entre as mais altas hierarquias do mundo católico português. Já assim o tinham sido, noutras circunstâncias, e naturalmente personalidades diferentes das de agora, quanto ao enfrentamento no antigo regime.

Regressando ao coronavírus e às suas consequências na saúde dos portugueses, na vida que nos afecta, no nosso modo de viver, na economia que permanece sem que se vislumbrem sinais claros de que vai ser amanhã ou daqui a quinze dias que a retoma se dará, é toda esta ausência de respostas que começa a desesperar apesar das ajudas que o governo e bem se tem esforçado para serem concedidas, começam a escassear.

Mas a somar a esta situação depositamos na EU algumas esperanças, que até um determinado momento justificaram aplausos que infelizmente vieram a verificar-se que afinal não correspondiam às necessidades não só presentes como futuras. Pelos vistos porque mais uma vez, Holanda, Alemanha, Finlândia e um outro que agora não me ocorre, se continuaram a opor a soluções tanto mais sólidas quanto solidária, para encontrar um problema que a todos atingia. O que conduziu e bem o nosso Primeiro Ministro, AC, a colocar a questão de ser necessário caminharmos para uma pronta reorganização da EU.

Acresce que a Senhora Ursula Von Der Leyen Presidente da Comissão Europeia declara agora que contactos com pessoas mais idosas deveriam continuar limitados pelos menos até final do ano, desaconselhando igualmente a marcação de férias durante o período de verão. A confirmarem-se tais indicações e medidas, constituiriam mais um golpe nas economias do sul, entre as quais o Algarve, e quanto à repercussão sobre a população mais idosa, um incentivo à desobediência e à explosão de doenças associadas à depressão ou a outros desequilíbrios.

Tudo indica que estamos em mãos para quem os humanos representam pouco enquanto vidas, e a felicidade mesmo em fim de vida, não tem para esta gente qualquer significado. O que conta é quem tem condições para trabalhar por que são esses que dão lucro às empresas e fazem crescer a economia, os outros, passaram a ser encargos sociais, que a sociedade tal como eles a vêm, estão a mais, são só despesa.

Carlos Figueira

carlosluisfigueira@sapo.pt