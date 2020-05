VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

Não fosse a sessão comemorativa realizada na Assembleia da República, contra todas as pretensões da direita e de muitos falsos “abrilistas” que, na conjuntura, aproveitaram para despir a casaca e, na circunstância felizmente, saíram da sessão não só derrotados mas profundamente humilhados, não fora esse facto que marcou as comemorações, como era devido na casa da democracia, marcada por um discurso valioso do Presidente da República, seguido de outro do também Presidente da Assembleia, e dos Partidos que defenderam as comemorações do dia mais importante de Portugal dos últimos séculos, tinha-se revestido de alguma tristeza. A fazer-me remeter para as minhas memórias quando nessa madrugada tinha marcado às 6 da manhã um encontro com uma camarada nas margens do rio Douro para lhe entregar documentação que tinha de ser salvaguardada, porque embora tivesse notícias do movimento que iria ocorrer, não tínhamos certezas do seu êxito, remetendo para outro encontro já para finais da tarde, para receber notícias mais frescas sobre o ambiente vivido então na cidade do Porto.

A partir desse dia a minha comemoração dessa gloriosa data, ao longo de anos, confundiu-se sempre entre a noite e madrugada de 24 e a manhã de 25. Mesmo quando tinha nessa manhã de intervir nas sessões em representação do Partido em diversas instituições do novo regime democrático. O avanço dos anos, a situação de saúde e sobretudo a relação de rotura com o PCP, fez com que a minha participação nas comemorações tomassem outro ritmo. Apesar de tudo da minha janela, mesmo que único, acabei por cantar a Grândola Vila Morena e o Hino Nacional. Embora com infinita tristeza.

Os próximos dias revelam-se da maior importância para a vida futura do País. Desde logo porque no final do mês acaba o período de quarentena e a este período há que responder com medidas que aliviam a vida dos portugueses e da actividade económica, sem colocar em causas os passos dados no combate à epidemia. Medidas que têm de ser entendíveis e sobretudo viáveis na sua execução e estou particularmente a referir-me para a área da restauração que tanta importância representa no Algarve. Mas também no que respeita aos pequenos serviços para os empresários, para todos é necessário estar claro o que têm de fazer e como, para saberem o que está ao seu alcance.

Mas igualmente entender que milhares de portugueses levaram um golpe profundo na sua qualidade de vida e hoje vivem com muito menos do que viviam, enfrentando dívidas, compromissos, que todas as ajudas não cobrem, porque empobreceram no espaço de poucos meses, e só a reanimação da economia pode abrir um espaço, mesmo que lento, mesmo que tendo de reaprender a viver em circunstâncias diferentes que lhes possam abrir, com outras ajudas, janelas de oportunidade, e para tal têm de ter respostas claras do governo.

A meados de Maio, em princípio, se decidirão os montantes de ajudas que as instâncias da UE, disponibilizarão, para enfrentar os efeitos desta profunda crise em que a Europa está envolvida. Pelo que se vai sabendo, quer por declarações do PM e do MF, a questão gira em torno do montante a disponibilizar, das condições do seu acesso mas, fundamentalmente, do compromisso de cada Estado para o obter. Ou seja a relação entre os montantes a disponibilizar a fundo perdido e os cativados a uma dívida mesmo que paga a prazo alargado, solução que menos interessaria ao nosso País. Esperamos pela decisão final, sendo que, também, é justo dizê-lo, chegados até aqui, se assim for, foi dado um passo gigantesco.

Ainda no plano político, quer o Bloco, quer o PSD, preparam propostas a apresentar ao Governo para responder à crise, com base em apoio de especialistas de um lado e doutro. Seria importante que da parte do PCP viessem iniciativas no mesmo sentido.

O momento de crise que o País atravessa, cujas consequências ainda se farão sentir de forma mais violenta, exige respostas que a todos nos cabem exigir, para não deixarmos nas mãos de outros o que também nos compete fazer, fazendo com tal atitude morrer a esperança, o que de todo não pode acontecer.

