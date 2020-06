VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Primeiro Ministro veio inaugurar a abertura da época balear deste complicado ano para o turismo na Praia da Rocha, um dos principais símbolos, conjuntamente com Monte Gordo, do turismo do Algarve. Foi aí que se construíram os dois primeiros hotéis e simultaneamente também os dois primeiros casinos.

Coincidiu esta abertura simbólica, com o início de uma semana em que uma parte dela é preenchida pelos feriados de 10 de Junho e colado aos feriados populares este ano prejudicados pelos efeitos das medidas relacionadas com a pandemia o que suscita alguma exceptiva em relação às repercussões que poderá ter em relação a alguma retoma, sem grandes ilusões, e é bom que assim seja, em relação ao Algarve.

Pode ser um teste. Veremos o que vai dar. No mercado de peixe que frequento com regularidade para me abastecer, o que observo e me dizem é que a tendência é para comprar, refiro-me a estrangeiros que continuam a circular por cá, a tendência, apesar codiv-9, é para consumir em casa, por razões financeiras e de preservação de saúde.

A crise, todos estamos prevenidos, vai ser longa. Temos a curto prazo a discussão e aprovação do OE intercalar ou rectificativo, como entenderem. Creio que não haverá dúvidas até agora pelas posições tomadas por cada um dos partidos que será aprovado, mesmo pesando as diferenças expressas de cada um. O PCP adiantou-se numa manifestação com um discurso de Jerónimo que tem tudo de contraditório. Reconhecendo a justeza das medidas para salvaguarda de direitos, volta à ladainha de sempre contra a UE e o Euro. Pela minha parte entendo que se tem de lutar no quadro de uma UE por melhores políticas. Mas pergunto: se não estivéssemos na UE no quadro desta crise, em que se situação nos encontraríamos? Ao nível da Albânia?

Por último, alargaram-se como nunca se tinha visto nos últimos tempos as manifestações numa América dividida contra o racismo, manifestações que se estenderam por todo o mundo, com expressões manifestamente importantes em Londres e em Paris, mas igualmente ao nosso nível no Porto e em Lisboa. Resta saber se este movimento se mantém após o final das celebrações fúnebres do negro assassinado. A situação parece ter mudado na correlação de forças em prejuízo de Trump já que há figuras importantes do Partido Republicano que produziram declarações de afastamento de apoio à sua candidatura.

Estaremos ou não num mundo em mudança e em que sentido? É resposta que temos de acompanhar sem ideias feitas!

Carlos Figueira

carlosluisfigueira@sapo.pt

08.06.020