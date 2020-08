Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

É lugar- comum, afirmarmos a cada passo que vivemos num Mundo inseguro, marcado por múltiplos focos de guerra que, a cada passo matam, ferem e sobretudo deixam Países e povos na mais feroz miséria, muitos deles, sem fim à vista.

Tudo isto porque acabamos de assistir a um desses episódios que conduziu à destruição de metade da capital do Líbano, País já assolado por milhares de atentados que ao longo dos últimos anos tem sido vitima de guerras tribais que o têm deixado exausto, sem governo digno desse nome e conhecido como um dos mais corruptos. Deste último acto que provocou milhares de mortes e feridos e deixou largas centenas sem habitação destruídas pelo impacto do que pode ter como origem, nas diversas especulações circulam, como causa, ou a negligência de ter durante mais de dois anos, ancorado no porto da cidade, uma embarcação com toneladas de material explosivo, ou como origem um míssil, ou mesmo o disparo de uma nova arma, já usada por Israel na guerra com a Siria, destinada agora a eliminar todos os grupos terroristas a operar a partir do Líbano. Estará no terreno um grupo formado por independentes para apurar causas e responsabilidades. Até quando?

Em resposta à instabilidade politica e social em que o Pais desde há muito vive milhares de libaneses batem-se diariamente na rua contra a espécie de governo que ainda está no poder. No momento em que escrevo esta crónica acabo de ter conhecimento que o governo se demitiu em bloco. Esperemos pelo que virá a seguir.

Por cá, confesso a minha surpresa e com ela a minha tristeza, por assistir a mais uma vaga de incêndios provocando não sós desastres materiais, como perdas de vidas humanas, fazendo lembrar o que tinha acontecido no verão passado, daí a surpresa ser maior. Realmente foi de todo inesperado para mim, a dimensão do que acabamos de assistir como se estivéssemos, como povo, destinados em cada ano, a enfrentar tal desgraça, como um mal irreparável. Sem cair em demagogias sobre assuntos que não domino na sua extensa complexidade, o que não significa render-me ao facto que não haja trabalho a fazer para evitar que no próximo ano estejamos de novo perante tão triste, como ameaçador, espectáculo.

O PR promulgou, sem esforço o diploma aprovado na AR sobre a eleição das futuras CCDRs, que tem como consequência afastar-se do propósito da criação das Regiões Administrativas, processo em relação ao qual o PR sempre se manifestou contra. Percebe-se que o actual PM em vésperas de eleições presidenciais e autárquicas não quisesse abrir pelas duas razões uma guerra politica e o mesmo se aplica a Rui Rio ignorando este todas as posições que a Norte autarcas seus, recentemente, exprimiram publicamente o seu apoio à criação das RA.

A eleição conta com um colégio eleitoral vasto, composto pelos Presidentes de Câmara, Assembleias Municipais, Presidentes de Juntas de Freguesia a que se juntam os nomeados pelo governo, prestando-se na sua vastidão a arranjos de poder conforme der jeito. Quanto a poderes haverá descentralização e consultas sobre investimentos. Mas a última palavra caberá sempre ao Governo. O Novo Banco está metido numa nova embrulhada com a venda de uma seguradora, com desconto de 70% a um magnata americano condenado nos Estados Unidos por corrupção, segundo o Publico de 10 de Agosto, operação que terá gerado perdas de 268 milhões € , prejuízo que foi compensado com mais dinheiro saído do bolso dos contribuintes.

