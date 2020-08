Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

A passividade a que se tem vindo a assistir por parte das diversas instituições do regime democrático, Assembleia da Republica, Deputados, Partidos, perante declarações à margem da Constituição, ora por parte do dirigente do Chega, dentro e fora da Assembleia, numa posição que se confunde com a daqueles que desde há muito afirmam deixemos como está, porque assim não os valorizamos, foi ao invés, ao longo do tempo, criando um ambiente político inverso, acomodando e servindo de incentivo ao que hoje assistimos. Organizações fascistas ameaçarem deputados, representantes de organizações contra manifestações racistas, cidadãos, num clima de intimidação, contra todos os valores democráticos expressos na nossa Constituição. Tratava-se para além de tudo de um caso de polícia e como tal as forças da ordem publica, investigando com rapidez têm o dever de prestar contas à Nação, aos portugueses.

Estranhamente contra este clima e o pronunciamento que lhe está associado, o único partido que se manteve em silêncio é o PSD, o mesmo Partido que nos últimos tempos vai até mais longe ao admitir entendimentos no pós eleições autárquicas com o Chega pela voz de Rui Rio, desde que AV se modere e se porte bem. Temos assim o líder do PSD como uma espécie de educador de Ventura, ignorando o que tal personagem defende no seu programa sobre a natureza do regime que defende, de onde vem, quem o apoia e a quem está politicamente associado.

O quadro que se desenha justifica só por si uma maior intervenção política de todas as forças democráticas contra estas forças fascistas que à sombra e a coberto da figura de AV ousam praticar acções criminosas de intimidação que levarão ao extremo se a sociedade democrática e as suas instituições não lhes fizerem firmemente frente.

Por outro lado torna mais evidente a necessidade de erguer uma candidatura às próximas eleições para a Presidência da República, candidatura que consiga reunir no campo democrático à esquerda, todos aqueles que não se dispõem a votar em Marcelo. A questão fundamental que politicamente se coloca é assegurar que Ventura, representante como se está vendo, das forças da extrema direita, seja numa mais que hipotética segunda volta, o candidato a disputar com Marcelo essa eleição, ou mesmo sem recurso a tal que não se vislumbra de todo, seja o segundo candidato mais votado nas eleições para a Presidência da República, porque as consequências de tal situação viriam inevitavelmente a seguir numa onda de populismo a reflectir-se nas eleições autárquicas e posteriormente na vida política do País.

O Presidente da República vetou o diploma que remete para dois o debate, na AR, sobre questões europeias. Silenciando que por acordo entre PS e PSD os debates com o Primeiro-ministro passaram de quinze dias para dois meses num momento em que entram em vigor as verbas das ajudas comunitárias, o pacote de descentralização após a eleição das CCDR, motivos suficiente para não deixar o governo tão à solta.

