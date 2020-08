Vai Andando Que Estou Chegando

OPNIÃO | CARLOS FIGUEIRA

Estamos num final de Agosto que não nos deixa grandes sinais de optimismo em relação ao futuro. Pela frente temos a ameaça da pandemia e a possibilidade de um retorno ao condicionamento, mesmo que circunscrito a algumas regiões ou países. O uso generalizado e inevitável da mascara cansa e deprime. A manter-se a situação, na ilusão de que em breve teremos uma vacina que terminará com tal flagelo, situação que nos mantem numa ansiedade constante e de alguma forma justifica mais restrições aumentará tendencialmente, conduzindo ao registo de proibições que a cada dia nos vão sendo impostas, limitando o nosso grau de liberdade. É nesta contradição que continuaremos a viver, na qual o nosso modo de vida sairá fortemente afectado. É esse o sentimento que sinto de forma muito generalizada por onde tenho caminhado nos últimos tempos.

O fim de Agosto termina com fortes quebras na actividade principal da economia da região – o turismo. Abrindo-se agora uma pequena janela de oportunidade com o levantamento das restrições impostas pelo governo inglês, quanto à obrigatoriedade dos seus cidadãos, serem sujeitos a uma quarentena no seu regresso desde que provenientes de Portugal. Algum efeito terá tal medida, sobretudo para o sector que oferece a prática do golfe. Todavia há que ter em conta que o Algarve atravessa um dos períodos mais alargados de seca, com as barragens a níveis preocupantemente baixos. Significa que a não haver uma inversão da situação, o que seria catastrófico para a imagem externa da região, podermos ter de chegar à situação extrema, de accionar medidas de condicionamento ao consumo público, privado e mesmo doméstico.

O mês de Setembro e os seguintes, não deixarão de reflectir seguramente de forma mais pesada no plano social, os efeitos da quebra na economia que tem vindo a registar-se, com nova subida nos níveis de desemprego, motivado por quebra do numero de trabalhadores no activo de algumas empresas em laboração, quer mesmo pelo encerramento de outras, mesmo tendo presente todo o esforço que tem vindo a registar-se por parte do governo, destinado a ajudar empresas a minimizar dificuldades, quer destinado ao mundo do trabalho, para tornar a vida menos sacrificada.

Mas, não vai ser fácil, e os meses que se aproximam darão pasto fácil à demagogia mais desenfreada, terreno fértil, no qual, a extrema-direita, sem qualquer ponta de escrúpulos, se aproveitará do desespero de milhares, para à sua custa, aumentar a sua influência política. As sondagens últimas já dão nota de uma subida da direita dando o Chega para tal subida um forte contributo.

Setembro também será mês de preparação do OE para o próximo ano. No plano político desde algum tempo que Carlos César deixou claro a necessidade de um entendimento à esquerda, como necessária para enfrentar os desafios que vão ser colocados.

Perante tal proposta, na altura, só o Bloco demonstrou disponibilidade para avançar para uma discussão, na qual se terá em princípio que se juntar o PCP. Recentemente o Bloco fez lembrar, se assim for e bem, que o PS tem de cumprir o que se comprometeu a fazer quando dos acordos com a “gerigonça “. Por parte do PCP para além da Festa do Avante, no plano político, porque existe mais política, do que a famigerada e contestada, mesmo no interior do PCP, a FA, o que se houve como resposta até agora, é a retórica de sempre, ou seja, governo do capital “e daqui não saio daqui ninguém me tira”.

Carlos Figueira

carlosluisfigueira@sapo.pt