Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

Com a previsível abstenção do grupo parlamentar do Partido Os Verdes, estarão reunidas as condições para aprovação na generalidade do OE para 2021. Segue-se a discussão na especialidade ainda por um período relativamente longo no qual os partidos podem negociar com o Governos o acerto de medidas que terão ficado pendentes, para ajustes é no fundo essa a posição assumida pelo PCP.

Em tal contexto o Bloco ficou na posição dispensável com o seu voto contra a não produzir qualquer significado a não ser, pela primeira vez, se ter juntado com a posição assumida, o que não é pouco politicamente, a toda a direita do PSD ao CDS e mesmo à extrema-direita radical do Chega, com justificações incompreensíveis para a maioria dos portugueses, quando em Orçamentos anteriores tinha votado favoravelmente, ignorando agora de forma irresponsável a conjuntura em que o País se encontra e as terríveis dificuldades que enfrentamos.

Em torno da discussão prévia deste Orçamento alimentou-se ao longo de largos dias uma chuva de notícias que em nada prestigiaram a vida política do País nem o comportamento dos diversos partidos nem do próprio governo, conduzindo ao cansaço e à descrença, semeando medos, e incertezas, criando espaços a serem explorados pelo populismo mais radical.

As eleições regionais dos Açores traduzem uma derrota da esquerda com um forte abanão no PS que perde a maioria absoluta de forma clara com a CDU a desaparecer do mapa politico institucional dos Açores com a perda do único eleito que dispunha na Assembleia Regional e a subida quer do PSD, quer sobretudo do Chega, que elege três deputados sem saber bem como nem porquê. Cumpre encontrar por cada força política as razões por tais negativos resultados e as respostas anunciadas desde já pelo PCP são as mesmas de sempre que têm conduzido a derrotas sucessivas. Para o PS são um desafio perante uma direita que no Continente se traduzirá no cavalgar de todos os factores provocados pela crise recorrendo a toda a demagogia para se aproximar do poder.

O Algarve tem a maior taxa de desemprego do País. Não é surpreendente. Traduz os efeitos da sua estrutura económica. É portanto necessário que os responsáveis nacionais e regionais reconhecem e trabalhem para alterar esta realidade. Temos dez anos para que tal possa acontecer com o devido aproveitamento das ajudas comunitárias que estão anunciadas.

Dos depoimentos que o JA oportunamente recolheu junto de deputados eleitos pela região, dirigentes empresariais e sindicais e os novos eleitos para as recentes estruturas na CCDR fica-se com a sensação que falta um golpe de asa, não porque o que afirmam não seja correto, mas porque é mais do mesmo, ou seja, não existe nenhum elemento, proposta transformadora, que contribua para alterar a realidade da estrutura económica regional.

Nas vésperas do seu Congresso o PCP justifica a permanência do seu Secretário-geral Jerónimo de Sousa pela ausência de condições de condições de discussão do problema, devido à situação da pandemia o que tem conduzido a uma maior ausência na permanência de militantes nas reuniões em torno da discussão das teses e eventualmente, digo eu, das alternativas que se colocavam à permanência ou não do actual Secretário Geral. Trata-se de uma desculpa mal-amanhada que noutras palavras revela as fragilidades em que o PCP se encontra no plano interno para de forma consensual encontrar alguém com credibilidade e condições políticas para encabeçar tão importante encargo.

Carlos Figueira

carlosfigueira@sapo.pt