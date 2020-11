Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

O Outono teima em alargar-se oferecendo-nos dias de sol a lembrar Primaveras tardias. Como sempre as segundas-feiras estão reservadas para almoçar com um amigo na baía de Monte Gordo num restaurante bordejando a praia que apesar de apresentar uma paisagem deserta de gente continuava a ter a presença de gaivotas desta vez presentes na beirada do mar, tão sossegadas como a maré, disfrutando elas também deste Outono tardio.

Estou a escrever no início de uma semana de grande importância não só para o País, dado a situação em que nos encontramos frente ao aumento do número das infecções provocadas pela pandemia, mas porque no dia seguinte terça-feira, se realizam as eleições para a presidência dos EUA, um dos mais importantes Países do Mundo, com tudo o que pode significar para o nosso futuro colectivo, numa disputa eleitoral que seguramente não terminará na primeira contagem dos votos dada a complexidade que envolve o sistema eleitoral americano e tanto assim é que permite o anúncio antecipado do actual presidente que já proclamou que não aceitará a sua derrota. Teremos assim uma batalha política que só terminará se o resultado do seu opositor o representante do Partido Democrata vencer com larga margem as eleições, o que pelas últimas notícias conhecidas não parece ser o caso. Nessa perspectiva, a verificar-se, tudo pode acontecer.

Perante a escalada que se verifica no números de infectados pelo covid-19, o Primeiro-ministro anunciou ao País um conjunto de medidas de reforço da sua contenção, tendo como base um estudo sobre a evolução da pandemia nas várias situações geográficas mais afectadas, medidas que correspondem no fundamental a manter um equilíbrio entre o funcionamento da economia e o apelo ao comportamento cívico da população designadamente quanto a ajuntamentos, número de reuniões, higienização, recolhimento, sempre que não seja necessário sair, utilização da máscara, medidas agora, após reunião com o Presidente da República, acrescidas por contenção à circulação entre diversas áreas territoriais, abertura à requisição de meios e pessoas no sector privado a social na área da saúde que se revelem necessários para atender a carências no SNS, medidas que a par de outras serão objecto detalhado de um diploma da responsabilidade do PR a ser discutido e aprovadas na AR, sem que o mesmo possa ser objecto de qualquer acto de alteração. Ou seja, será votado tal como for apresentado. Entretanto pelo que se tem conhecimento pelas posições assumidas sobre tal matéria, quer por parte do PS quer do PSD, a sua aprovação estará garantida.

Trata-se de uma medida a todos os títulos excepcional perante a gravidade dos tempos que vivemos cujo alcance contorna a mais gravosa de todas que seria de novo a de fechar o País e a economia, o que de todo seria desastroso.

Mas para além dos dias que correm sobra a discussão na especialidade do OE. As críticas que envolveram de vários quadrantes a posição assumida pelo Bloco na primeira votação deve ter dado motivo para uma vasta reflexão sobre tal matéria, tanto mais que as respostas publicadas por alguns dos seus ideólogos em defesa da mesma não são só contraditórias como algumas até acrescentam argumentos para alterar a posição assumida porque, para bom entendedor, costuma dizer-se, meia palavra basta.

Carlos Figueira

[email protected]

02.11.020