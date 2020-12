Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

A semana como se previa foi fértil no desenlace de acontecimentos politica com particulares exigências em relação ao Orçamento de Estado e curiosidades sobre o que nos reservava o Congresso do PCP.

Quanto ao OE, a sua aprovação com o contributo entre outros do PCP e do Partido Os Verdes, através da abstenção, derrotando assim o voto contra de toda a direita somada à incompreensível posição política assumida no mesmo sentido pelo Bloco, derrota de toda a direita que tudo jogava numa cartada para através do chumbo do OE, provocar uma crise politica que conduzisse a curto prazo à convocação de eleições para a Assembleia da República, independentemente dos custos que tal atitude provocasse na credibilidade do Estado e do mesmo modo no agravamento da situação económica e social do país.

O incompreensível voto contra que marca o posicionamento do Bloco em tal contexto só pode ser explicada por um recente posicionamento ideológico, produto de uma guerra entre facções que o compõem, com a vitória daqueles que no plano politico consideram que é na radicalização do tudo ou nada que podem crescer politicamente para se aproximarem ou participarem do poder.

Na verdade, desde há algum tempo, que o Bloco tem vindo a revelar a ausência de frescura política que lhe permitiu conquistar um papel de relevo no conjunto das forças de esquerda. A deriva esquerdizante que tem marcado o seu posicionamento político, pode vir a custar-lhe, no desencanto que provocou, em muitos dos seus apoiantes, o recolhimento para um papel menor daquele que aspiram com tal mudança ideológica.

Perante um OE que no quadro da situação politica económica e social em que vivemos, responde em larga maioria a propostas colocadas em sede de especialidade pelo PCP e outras forças de esquerda, incluindo propostas do próprio Bloco, traduzidas em ganhos em áreas que vão ao encontro do reforço do SNS quer em pessoal ou equipamentos e se alargam a um largo número e medidas no plano social e de apoio a pequenas e médias empresas, tornando este OE, num documento de largo alcance, talvez o de maior impacto dos últimos anos de governação, que apesar de todas as diferenças que persistem, nas relações com o PS, não podia ser ignorado ou deitado abaixo pelas forças de esquerda.

É assim, neste complexo quadro político, perante a ameaça da direita na sua sofreguidão para chegar ao poder da forma mais curta possível que o Bloco deserta na ilusão de com tal postura ganhar maior confiança dos portugueses. Erro estratégico profundo, porque é da história, que quem deserta nos momentos decisivos acabará por a curto prazo ser derrotado. Esperemos pelos resultados, ganhos ou perdas, que resultem das próximas eleições, sobretudo autárquicas e mais tarde para a AR.

Por último o Congresso do PCP. Como é hábito, abre com uma intervenção do Secretário-geral, que marca não só o rumo que tem vindo a assumir no plano da sua postura critica em relação ao PS, mas simultaneamente a justificar perante o auditório as razões que conduziram o Partido a participar na chamada “geringonça“. É em si mesmo uma intervenção voltada para dentro, dando contas a todos aqueles que se têm manifestado contra tal posicionamento, como é disso exemplo as declarações do ex-secretário do CGTP que assume que com tal postura politica o Partido ter contribuído para a perda de importante autarquias nas últimas eleições. A sua continuidade como Secretário-geral traduz igualmente a ausência de condições internas para consagrar um novo elemento que responda à confiança de toda a direcção. O PCP sai assim deste Congresso como entrou. Ou seja num impasse que não lhe garante ir mais longe na captação e apoio dos portugueses, desvalorizando o contributo que tem dado na defesa dos interesses de quem trabalha.

