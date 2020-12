Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

A pouco mais de uma semana das festividades natalícias e o aproximar de um novo ano, tempo que ficará marcado para a história, pelos condicionamentos impostos na luta contra o Covid-19, situação que num tempo record conduziu ao surgimento de várias vacinas, abrindo assim janelas de esperança para melhores dias, a situação do País no plano económico, social e político, continua marcada por um clima de intriga, maledicência por parte dos diversos editores e comentaristas, cujo alvo fundamental visa a demissão do Governo, seja pela demissão a conta-gotas de Ministros, seja pelo aumento de conflitos no seio do Governo, ou porque tais tensões inevitavelmente se repercutirão no seio da direção do PS.

A deserção do Bloco quanto à aproximação, negociação com o PS e ao Governo que o suporta, numa deriva esquerdizante cuja expressão maior foi dada no voto contra ao OE e continuou com o pedido recente da demissão do Ministro da Administração Interna a propósito dos acontecimentos em torno da morte de um cidadão Ucraniano no serviço de fronteiras no aeroporto de Lisboa, cujos contornos que conduziram a tal desenlace deles ainda pouco se sabem, a não ser a de ter ocorrido às mãos de três policias, numa atitude que nos envergonha a todos. Associando-se mais uma vez com tal pedido a toda a direita, o Bloco marca uma posição de conflito com o atual governo o que na pior circunstância nos poderá conduzir para um desfecho de eleições antecipadas para a AR, dando assim a mão ao aproveitamento por parte de toda a direita das fragilidades que demonstra o atual governo na gestão de uma crise sem precedentes que atravessa o País no plano social e político.

Em tal conjuntura a deserção do Bloco fragiliza não só o governo, mas igualmente toda a esquerda, incluindo a que se manifesta no interior do PS, ao tornar mais difícil o combate e o ganhos a obter para travar a deriva do Governo para posições mais centristas. Resta assim saber se com tal posição de distanciamento nos conduzirá a uma melhor governação na defesa dos interesses do País e do povo trabalhador.

Longe de tais posições é de sublinhar o posicionamento do PCP marcado por uma atitude política de maior prudência quanto à gestão de tais conflitos, distanciando-se assim da histeria que ocorre por parte de toda a imprensa na qual a intriga e a mentira fazem parte da artilharia, em muitas circunstâncias até ridícula, contra o atual governo.

Finalmente temos o quadro de candidaturas definido às próximas eleições para a Presidência da República após o anúncio de Marcelo visando a obtenção de um segundo mandato que tudo indica estará ao seu alcance. Trata-se de eleições que ficarão igualmente marcadas pela ausência do PS, que tem como resultado imediato o aprofundar das clivagens internas entre os diversos posicionamentos políticos no interior da direção do PS, ou no seu todo, com a candidatura de Ana Gomes a evidenciar tal realidade.

Dificilmente se compreenderá tal deserção por parte da direção do PS nesta eleição, a não ser, à luz de compromissos ou acordos negociados com Marcelo, visando a continuidade de um clima político marcado por entendimentos entre o Governo e o futuro Presidente. Veremos se os futuros acontecimentos na governação do País confirmarão tal objetivo porque Marcelo continuará a ter presente o propósito de unificar toda a direita no sentido de evitar a continuidade de um governo sustentado por apoios à esquerda.

Mas a eleição ficará também marcada não só pela dispersão de candidatos à esquerda, como igualmente pela candidatura de André Ventura cujas propostas racistas, xenófobas, contrários à Constituição, fazendo dele o defensor de uma rotura com o atual quadro constitucional. É assim, a meu ver, que se justificaria por parte de toda a esquerda de uma concentração de votos em Ana Gomes de forma não só a evitar que AV surgisse em segundo lugar mas, não menos importante, que a sua derrota fosse justificada por um o maior distanciamento em relação à votação obtida pela candidatura com origem no interior do PS, cujas últimas sondagens lhe dão uma pequena diferença face à candidatura da extrema-direita.

Por último despeço-me dos leitores do JA por alguns tempo nesta quadra festiva, com votos de festas felizes para todos e o desejo que o próximo ano nos traga também a todos melhores dias. Voltarei em princípios de Janeiro se assim for a opinião de quem dirige este semanário.

