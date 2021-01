Vai Andando Que Estou Chegando

Num contexto marcado pelas consequências da Pandemia, com número de mortes e infectados que a todos assustam, Marcelo foi reeleito para um segundo mandato alcançando uma vitória com o apoio de um número expressivo de votantes a contrair as teses catastróficas que antes eram anunciadas sobre o valor da abstenção.

Números alcançados por Marcelo para os quais em muito contribuiu o voto do PS, na justa medida da sua deserção para a apresentação de um candidato próprio, deixando um vazio que só pode ser entendido, como aqui o afirmei em tempo próprio, por um acordo com Marcelo com o objectivo de manter um relacionamento pacífico no decurso da legislatura entre governo e a Presidência. Assim sendo, é caso para sublinhar que a estratégia de Costa saiu também vencedora. Os tempos difíceis que se pronunciam esclarecerão se tal compromisso veio para ficar.

O embaraço da direita PSD,CDS na interpretação dos resultados eleitorais, reivindicando ganhos para os quais contribuíram pouco, surge numa atrapalhação na qual se misturam a infantilidade do CDS e o anticomunismo de Rui Rio, os quais de uma maneira ou de outra, escondem o que para a direita representou os mais de 10% atingidos por Ventura cujas consequências, particularmente em relação do PSD, se fazem já sentir dadas as declarações de alguns dos seus dirigentes ao distanciarem-se de um relacionamento com o Chega ao contrário da postura política assumida por Rui Rio, o que pode conduzir uma disputa interna nos próximos tempos tanto mais que entramos num ano de eleições autárquicas.

Mas os resultados destas eleições traduzem-se também por uma clara derrota da esquerda amenizada, apesar de tudo, pela conquista do segundo lugar por Ana Gomes. Resultados que expressam quanto inútil se traduziu a insistência na apresentação de candidatos próprios por parte do PCP e do Bloco que saem desta eleição com resultados humilhantes. O PCP com o um dos piores resultados de sempre na apresentação de um candidato próprio e o Bloco a perder mais de metade dos votos obtidos por Marisa nas anteriores eleições.

É matéria suficiente para cada um dos Partidos reflectirem sobre as causas e comportamentos políticos que têm vindo a assumir, nas quais pesam o radicalismo instalado no Bloco e um comportamento voltado sobre si mesmo, errático quanto à definição de aliados, ausente no alargamento da sua influência para outras camadas sociais por parte do PCP, passando assim ao lado das profundas modificações que se tem vindo a produzir na sociedade, cuja expressão maior se traduz em todo o Alentejo no qual o voto seguro desapareceu, num território onde o velho latifúndio tem vindo a ser substituído por novas formas de produção, associadas a investimentos externos, acompanhados pela introdução de novas técnicas que exigem outras e modernas qualificações que estão na base da criação de uma classe média que em parte substituiu o clássico proletariado agrícola, com reflexo nas condições de vida e nas suas aspirações e gostos como cidadãos.

É também certo que em tais resultados pesarão o envelhecimento das populações, sobretudo no interior, cujos efeitos se fizeram sentir na sua indisponibilidade para acolher à mesa de voto, como igualmente marcaram no voto do Chega a situação de muitos que se encontram perto da angústia, dada a situação de desemprego ou de falência de micro e pequenas empresas, agora atraídos pelo populismo de propostas de solução fáceis, xenófobas, racistas, como soluções milagrosas para o seu desespero. De todas estas situações, contraditórias na sua reacção à difícil situação que o País atravessa, se produziram também tais resultados.

As eleições Presidenciais são em si mesma um caso singular. Eleito o Presidente encerrou-se um ciclo. Veremos, como já o sublinhei, o que o futuro nos reserva no qual perspectivo, com base no meu optimismo, que os votos de Ventura também se podem encerar em si mesmo.

Carlos Figueira

25.01.2021

