Vai Andando Que Estou Chegando

Acabamos de entrar num novo confinamento, mais que justificado, dado o número a que o País chegou com centenas de mortes por dia e milhares de infectados, o que nos coloca no cimo das Nações com mais mortes por cem mil habitantes. É de facto uma situação aterradora com hospitais super lotados e o sistema de Saúde Pública à beira do colapso. Não sou um especialista que me permita avaliar com isenção o porquê de aqui termos chegado. Afasto-me assim da onda de comentaristas que afirmam hoje o que discordavam ontem, aproximando-me antes de todo o pessoal de saúde que com a sua dedicação à causa pública tem suprido deficiências do sistema perante acontecimentos de que nenhum de nós, povo, estava em situação de lhe responder, como sociedade organizada. Passará ainda algum tempo para que a maioria de nós perceba realmente o que nos está reservado para um futuro próximo que a partir de hoje, como de ontem, será sem margem para dúvidas diferente. Pelo que nos está presentemente anunciado as medidas de contingência agora tomadas serão alargadas não se sabendo com rigor até quando, tudo dependendo do grau de vacinação que atinja números significativos da população.

Mas a pandemia revelou igualmente o aparecimento de novos negócios e as debilidades do próprio sistema de fabricação e venda de vacinas, onde pelos vistos desde a primeira hora imperou o poder do dinheiro, do lucro, para além dos valores humanitários que deveriam ter como suporte tal processo. Já o tinha aqui afirmado que a extensão e as dificuldades para combater a epidemia conduziriam ao alargamento das desigualdades entre países e povos. O incumprimento dos contractos firmados entre a UE e os produtores das vacinas é tão só uma face do sistema. Hoje já se anunciam viagens de férias, em hotéis de luxo, por 10 ou 15 dias com a garantia de vacinação incluída pela módica quantia de 50.000 Euros. O egoísmo o ultra nacionalismo são outras das expressões com que a humanidade se defronta no combate à pandemia ao invés da solidariedade entre povos e continentes que deveria marcar o rumo desse indispensável combate. Ao invés, mais uma vez, o sistema capitalista mostra a sua face mais horrenda. Não nos podemos dar por rendidos neste combate.

Voltando às eleições Presidenciais, à distribuição dos votos recolhidos pelos diversos candidatos e à forma como os mesmos foram entendidos por cada força política, não se pode passar em particular sobre a análise que dos mesmos faz a direcção do PCP. Em primeiro lugar ao negar pela omissão a derrota de toda a esquerda, incluindo a do seu candidatos, derrota só amenizada pela expressão da votação em Ana Gomes o que impediu que André Ventura fosse segundo atrás de Marcelo. Negar esta evidencia é de uma enorme irresponsabilidade só justificada pela incompetência em que se move a direcção do PCP na qual nem Jerónimo se safa porque em todas as intervenções públicas continuou a valorizar a exaltar a expressão eleitoral obtida pelo seu candidato quando o mesmo após umas eleições na qual votaram em relação às anteriores mais de um milhão de votantes, o candidato João Ferreira teve menos votos que a votação ridícula obtida por Edgar Silva cinco anos antes. Ana Gomes teve mais votos que, uma vez somados todos os obtidos pelos candidatos à sua esquerda. Negar esta realidade só a desorientação, o sectarismo mais radical e acéfalo o pode justificar. Com tais posições só se poder esperar o definhamento continuo num Partido com 100 anos de luta nas quais em mais de meio século dedicados ao combate ao fascismo.

A radicalização odiosa quanto acéfala em que se movem tem expressão, entre outras, na publicação no Avante de um artigo carregado de insultos a todos os títulos inaceitáveis, porque vergonhosos, dirigidos a Carlos Brito, figura notável de revolucionário, preso e torturado por diversas vezes pela polícia ao serviço do regime, com anos de clandestinidade, a propósito da sua entrevista ao Canal Um da televisão pública, entrevista vista por mais de 600.000 espectadores, da qual recebeu múltiplas felicitações incluídas nelas, muitos ainda membros do PCP. Insultos revelados pela deformação de carácter de quem se prestou a tal serviço, a justificar o texto de repúdio publicado pela Refundação Comunista.

