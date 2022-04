Vai Andando Que Estou Chegando

A última edição do JA publica uma interessante reportagem, apesar de ter como base uma pequena amostra, sobre a opinião de várias gerações quanto ao que consideram sobre o facto do actual governo não dispor de gente do Algarve. Gente mais madura, de idade e experiência política, divide-se entre opiniões que consideram irrelevante tal matéria com outros que aproveitam para fazer do facto uma crítica ao actual governo, traduzindo um desajustamento comportamental com a vida em que navega o actual PSD. Já os mais novos, numa prova de inocência, expressam o desgosto de não haver algarvios em funções ministeriáveis, imaginando que poderia ser útil ter como vizinho tal personagem a quem de viva voz lhe fossem expressas insatisfações contidas.



O tema é interessante a justificar um regresso às memórias sobre a presença de gente crescida, oriunda do Algarve, com poderes ministeriais ou perto disso, designadamente, sobre se tal facto tivesse originado alguma influência na região de que eram naturais.



Comecemos desde logo com a presença de Cavaco Silva, dez anos de poder, como Primeiro Ministro e Presidente da República, do qual não guardo boas memórias. Ainda hoje, na opinião que publica no jornal Público sobre o Programa do actual governo, se exprime como total opositor à regionalização do País com argumentos pouco mais que vazios, num dos Países da Europa mais centralizado em matéria de estruturas de poder, e por consequência mais longe do País real nas decisões que toma. Recordo que no seu mandato foi construída a primeira parte da Via do Infante a Sotavento, quando a maioria da economia se produzia a Barlavento, decisão forçada pelos interesses espanhóis em função da Expo Mundial de Sevilha em 92. O também algarvio, Victor Neto, exerceu funções como Secretário de Estado de Turismo do governo de Guterres, (1997/2002) cargo que ocupou com mérito, consagrando o Turismo como um dos motores da economia não só do Algarve. Em contraste com Telmo Correia, membro do CDS e até há pouco dirigente da sua bancada parlamentar, nomeado Secretário de Estado do Turismo num governo da AD, que se distinguiu na matéria ao ter deslocado fisicamente as funções burocráticas para Faro, ocupando parte das instalações da Escola de Hotelaria, com reais custos para a despesa pública, acto abandonado de seguida, sem qualquer efeito prático nas políticas a que era suposto responder perante o País.



Num curto espaço de tempo, com exemplos que se poderiam alargar, a questão importante a retirar, é a de que independente das origens geográficas que lhe estão associadas por nascimento, o que há que valorizar é a natureza das políticas praticadas pelo Governo em exercício e as políticas discutem-se no Parlamento para o qual se exige a eleição de bons e dedicados deputados.



Ainda sobre o Algarve numa das minhas crónicas do JA, prevendo a finalização das obras do aeroporto de Faro, sugeri o nome de Teixeira Gomes somado a Aeroporto do Algarve, em referência a um grande intelectual do seu tempo, infelizmente morto fora do País no Norte de África. Mais recentemente dei-me conta que sobre esta matéria surgiu um movimento para associar ao Aeroporto do Algarve o nome de Gago Coutinho, figura marcante da nossa aviação, oriundo de São Braz de Alportel, iniciativa à qual adiro, por de facto ser mais abrangente.



Perante o novo governo em funções dar-me-ia por satisfeito em relação ao Algarve se no final da legislatura estivesse concluído o processo da criação das Regiões Administrativas no País ; que o novo Hospital, entre Faro e Loulé, fosse uma realidade; que o processo de ligar Faro a Madrid, via Sevilha, por comboio de alta velocidade, estivesse em andamento; que as obras de ampliação do porto de Portimão estivessem concluídas de forma a acolher o importante mercado de cruzeiros; que a Ponte entre Alcoutim e San Lucar fosse terminada; que as obras na 125 a Sotavento, estivessem finalmente executadas; que à Universidade do Algarve lhe fosse reconhecido, por obra feita, o mérito de configurar-se como um instrumento fundamental de apoio científico e formativo ao serviço da modernização da economia regional.

Carlos Figueira

11.04.2022