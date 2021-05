Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

Vejo a baía por detrás de uma janela improvisada. Não tenho como e modo de razões de queixa. A janela separa-me do passadiço, por onde, visitantes diversos me fazem companhia ao olhar. Nada me impede de olhar esse extenso areal limpo a convidar uma visita.

Nesse espraiar vejo corpos seminus a ocupar os espaços deixados pelas gaivotas que a convite do bom tempo se acolhem agora junto de improvisado porto de abrigo na procura do que resta de peixe fresco.

Pelo passadiço circula gente, o bom tempo convida a finalmente sair de casa após um longo inverno que nos deixou desprotegidos de gente e de sol. Circulam elegantes jovens com calções curtos a deixar ao nosso olhar as suas longas e saudáveis pernas num desafio aos sentidos. Mas também gente que aproveita o envelhecimento para de mãos dadas percorrem finalmente o que antes não lhes era permitido. Não me recordo de passear de mãos dadas com alguém.

Ensinaram-me a olhar o mar para além do que à vista comum se pode observar, a estar atento às diversas tonalidades que o cobrem, do azul ao castanho ou até ao cinzento, quando nos acolhe e recusa, nos absorve e não nos deixa regressar.

Nasci longe, de uma terra sem mar, embora possuidora de dois extensos rios que tornaram possível Alqueva. Terra onde a maioria, nas quais me incluo, não sabia nadar. Um deles nesse forte afluente do grande rio do Sul, serviu durante décadas como caminho entre pedras para a rota do contrabando, num repositório de perigos e sacrifícios só possíveis de ultrapassar porque a fome era abundante e o justificava naqueles terríveis momentos, entre colheitas e sementeiras.

Volto à baía extensa porque a sua enorme beleza convida à pacificação e ao amor pela vida. Acabo por viver, por circunstâncias da vida vivida, na foz desse grande rio do Sul, espraiando-me nesse grande areal, embora continuando a não saber nadar.

Já se deram conta que hoje não me apetece falar de política, pelo cansaço que me provoca. Dei-me conta que afinal os ingleses vão regressar o que em si mesmo pode ser uma boa notícia para a economia e o emprego.

A oposição vive de coisas e não de causas e quando delas fala, o povo não as entende. É sinal dos tempos que correm, nem sempre a fobia por regressar ao poder, lhe pode, por insuficiência de clareza, ficar mais cerca.

Até para a semana!

Carlos Figueira

carlosluisfigueira.@sapo.pt

PUB