Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

Despeço-me da esplendorosa baía de Monte Gordo e de uma cidade iluminista cujo centro histórico ajudei a que fosse reconhecido como tal. Voltarei em breve se os sinais dos tempos assim o permitirem. Volto com igual prazer para o Mediterrâneo para um paz que no fundo sempre procurei. Entrego-me aos silêncios longe de disputas que sempre me corroeram a alma.

Deixo o País com os sinais positivos do combate à epidemia com segunda vacinação tomada e a consciência que estamos a defrontar um inimigo que nos obrigará a nova, ou novas vacinações, para sobrevier, seja em que idade for. Mas a ciência aí está para encontrar respostas, oxalá que sejam sempre na dimensão das que agora tivemos.

No início da pandemia aqui referi que o mundo assinalava o perigo de passarmos a ter um tempo, humanamente falando, mais desigual. A realidade de hoje assim o demonstra, com valores inimagináveis de mortes em países, alguns deles, fabricantes de vacinas numa contradição na qual o lucro está acima dos valores humanos. Não era difícil adivinhar que tal poderia ocorrer.

Deixo o País com anúncios do governo de apoios às empresas, em particular para apoio ao sector do turismo mas, em contra ciclo, na incerteza do comportamento político dos vários partidos em relação à aprovação ou não do próximo Orçamento de Estado com as eleições autárquicas como fundo.

No centro direita, Rui Rio, balança perante a pressão do Chega, correndo o risco de perder o centro político. Rio teve a honestidade de tornar claro que a sua posição como líder do PSD, o segundo maior partido, depende dos resultados das autárquicas. O turbilhão que tem envolvido as escolhas para candidatos à presidência de diversos municípios não augura grande futuro. A brilhante estrela para candidato a Lisboa, na primeira sondagem conhecida, fica a léguas de Medina (46,2 para 25,7) o que levou a uma mudança de discurso de Carlos Moedas para a arruaça, o que não lhe garante grande futuro. Aliás, a manter-se a actual situação marcada por disputas internas, o PSD aliado com CDS e mesmo com Chega, corre o risco de não ganhar nenhuma capital de distrito.

Neste fim de semana tivemos a Convenção do Bloco a assumir o protagonismo na comunicação social. As eleições autárquicas contam pouco para o Bloco porque não dispõe, passados todos estes anos, da existência de influência local, ou seja, de pessoas credíveis para encabeçar listas à Presidência de um município em todo o País. O Bloco vive da influência que detém nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e do regaço que dispõe na comunicação social.

Observando de perto a natureza dos discursos e das propostas que de lá saíram ocorre-me as seguintes interrogações: primeiro, só no final, tiveram a oportunidade de se referir à direita, porque, o que sobrou, foi um sistemático ataque ao PS e ao governo com quem afinal esperam negociar o próximo OE; segundo, se a afirmação é séria, manda a razão política em não tornar públicas antecipadamente as condições para negociar sobretudo porque algumas delas não têm presente “que o braço não pode estar à altura da perna”; terceira e última observação a arrogância em que se exprimiram, está longe da sua representação eleitoral, dai que o anúncio do Trotskista Loução quando anunciam que a próxima Ministra das Finanças será a jovem Mortágua, surge num vazio inconsistente porque aqui chegados ainda não existem na democracia portuguesa Ministros “vendidos ou comprados ao postigo”.

Carlos Figueira

carlosluisfigueira@sapo.pt

