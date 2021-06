Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

A semana política, jornalística, comentarista, foi inteiramente dominada pela “espuma dos dias”. Tivemos um pouco de tudo desde a contestação à nomeação do cidadão Adão e Silva para presidir no plano executivo às Comemorações dos 50 anos de democracia, cuja Presidência não executiva, é assumida pelo General Ramalho Eanes, à dramatização em torno de dados fornecidos pela Câmara de Lisboa à Embaixada da Rússia a propósito de uma acção promovida por um grupo de residentes russos, em defesa de um activista opositor de Putin, alguns deles já com nacionalidade portuguesa.

Nesta onda destacou-se Rui Rio com uma postura acerca da nomeação do cidadão AS que nos envergonha a todos, dado o despautério das suas declarações, a demostrar mais uma vez que não tem condições políticas para ocupar o lugar de chefe de estado.

A dramatização em torno do fornecimento de dados à Embaixada Russa, acto prontamente reconhecido por Medina, com um pedindo desculpa aos portugueses de nada valeu, apesar desse reconhecimento, páginas de jornais (Suzana Peralta no Público de 11.06 titula o comentário com “Bufos ao Serviço de Putin“), em todos os canais televisivos, sucessivas repetição de notícias, acompanhadas de entrevistas a personagens até aí desconhecidas, de tudo um pouco, com uma encenação levada ao limite por uma imprensa cada vez mais subserviente, perante a pobreza política em que a direita se encontra.

O que toda esta situação também invoca, sem escamotear a gravidade dos factos cometidos pelo aparelho administrativo da Câmara de Lisboa, aqui chegados, pergunto o porquê de uma Lei de 74, uma das primeiras após o 25 de Abril, que serviu na altura para responder ao uso de manifestações (de direita ou de esquerda), não suscitou até agora nenhum interesse de deputados, de sucessivos Governos, e mesmo do actual Presidente da República, de jornalistas e comentadores, quando o País dispôs de ocasiões para promover acertos a tal Lei, designadamente, quando da extinção dos Governadores Civis, a mando da Troika pelo governo de Passos Coelho, o que significou passar para as autarquias responsabilidades para actos sem disporem de aparelhos administrativos para o necessário aconselhamento ao exercício de tais poderes, ou mesmo quando da transposição para a Lei portuguesa (em 2018 se a memória não me falha) de uma directiva da EU sobre protecção de dados.

Toda essa necessidade, escapou ao interesse dos mais diversos responsáveis, o que faz prever que se não estivéssemos em período de eleições autárquicas, mais uma vez a actualização da Lei cairia no esquecimento geral.

Mas a imprensa o salário de jornalistas e comentadores vive da “espuma dos dias“. É assim nesse pântano agoirento que cabem também as críticas às recentes nomeações do Governo, como se este fosse obrigado, na sua gestão corrente, a ouvir antecipadamente a opinião de Rui Rio de Carlos Moedas ou daquela figura ridícula desempenhada pelo dirigente do CDS. Todos eles afinal padecendo da angústia de verem mais longe o caminho para o exercício do poder. Facto que as ultimas sondagens deixam claro: o PS com mais apoios dos portugueses que toda a direita junta, e Carlos Moedas a vinte pontos de Fernando Medida para a Presidência de Lisboa.

De toda esta “espuma dos dias” pouco restará para o interesse do país real. Pena porque na verdade factos como estes aprofundam o desinteresse pela vida política do País, por parte dos cidadãos e tal situação, a não ser invertida, será pasto de cultura para uma vida política assente na hipocrisia, no populismo e na irresponsabilidade.

Como por natureza sou optimistas, longe portanto de todo o negativismo que por ai pulula, descobrindo em cada nomeação, em cada autarca, um futuro corrupto, através de esquemas permanentes assentes em decisões que conduzem a favorecimentos na obtenção de “taxos e taxichos” de clientelas político-partidárias, como é referenciado por André Duarte , no seu comentário (Público 08.06) a propósito das eleições das CCDR’s.

Confesso que já não disponho de tempo nem paciência para discutir nesses termos qualquer assunto de interesse para a comunidade.

Carlos Figueira

carlosluisfigueira@sapo.pt



PUB