Vai Andando Que Estou Chegando

O inesperado aumento de infectados pelo Covid-19, centrado sobretudo na Área Metropolitana de Lisboa, mas atingindo também dois concelhos importantes no Algarve (Loulé e Tavira), são más notícias para o País. De todo inesperadas dado o aumento do ritmo da vacinação, que ocorria e ocorre, de forma a tornar possível, a manter-se, podermos aspirar a que a meta traçada para o mês de Agosto possa corresponder à vacinação de 70% da população.

Mas os números, que conduziram ao encerramento da AML durante o último fim de semana, e anunciado para o próximo, deixam um alerta para uma realidade que está longe de estar vencida, em simultâneo, com um apelo ao sentido de responsabilidade de todos os portugueses e em particular os mais jovens.

Neste quadro contínuo a não perceber os votos desfavoráveis do PCP a par da direita radical, a medidas que têm como objectivo a salvaguarda da saúde pública. É também neste contexto que se insere a iniciativa do Partido Liberal através de um artifício que lhes serve como veículo para contornar a Lei, ao organizar uma espécie de comício, juntando num espaço público com a cumplicidade do Presidente da Junta, um aglomerado de gente mais interessada em comer e beber ao ar livre, em desrespeito completo pelo parecer negativo da DGS e da Camara de Lisboa, o que em si constitui um desrespeito pela saúde dos portugueses, pelos sacrifícios que a esmagadora maioria da população tem vindo a fazer, privando-se voluntariamente do exercício de algumas das suas liberdades, pelo esforço de médicos, enfermeiros e demais pessoal da saúde, em defesa da saúde pública. Será que o assunto se ficará por aqui e nada aconteça aos seus promotores?

Por tal circunstância, considero importante recuperar o discurso de investidura para a Presidência do Supremo Tribunal de Justiça de Henrique Araújo, quando refere que “a inércia do legislador, quando prolongada, aumenta a distância entre a Lei e a realidade, abrindo espaço à desregulamentação e à impunidade”. Aqui fica um desafio aos deputados da Nação.

Tivemos a boa notícia da aprovação do pacote financeiro inserido num Plano destinado ao desenvolvimento de cada País o chamado PRR. A recepção que a maioria da imprensa prestou a tal acto esteve longe de marcar a sua importância. Pelo contrário o Público titulava no momento, que Portugal seria penalizado se não cumprisse as metas traçadas, como se tal processo só a nós, como País, estaria destinado.

O Algarve de acordo com números avançados pela CCDR terá disponível para o período de 2021/2027, o dobro das verbas de apoios anteriores situando-se agora em cerca de 800 milhões de Euros. Tive a oportunidade por circunstâncias muito particulares de ler o Plano que viria a ser aprovado por unanimidade pela AMAL. Estão nele contidas muito boas ideias e soluções para muitos dos problemas que a região enfrenta. A ser cumprido, como o desejo, podemos esperar, no final da década, por um Algarve de facto transfigurado económica e socialmente.

A preparação das eleições autárquicas não está a correr de feição ao PSD e sobretudo ao seu líder, atado de pés e mãos por um aparelho que lhe é de todo desconhecido e sobre o qual não demonstra ter qualquer autoridade. A última novidade, de facto embaraçosa, situa-se com a desistência de um candidato por si escolhido à Câmara de Gaia, importante município do Grande Porto. Disfarçando mágoas, vem agora com um discurso a criticar o governo pela libertação excessiva de presos quando são conhecidas as regras às quais não se opôs. Enfim, mais uma vez, a espuma dos dias.

