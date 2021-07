Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

O fim da presença portuguesa no Euro 2021 teve um final triste, afastada que foi por uma selecção belga que no único remate que fez à baliza de Portugal marcou o único golo que lhe deu a vitória e o correspondente afastamento da nossa selecção. De nada nos valeu o apelo emocionado do Presidente da Assembleia da República, dando motivo a uma imprensa que de tal apelo fez notícia resvalando para o baixo nível motivando, na mesma linha, para comentários no mínimo deselegantes por parte de Rui Rio, a demonstrar mais uma vez a sua baixa qualidade política. Afinal, como lhe fosse vedada ao Presidente da AR, o direito a ter emoções.

Mas, a importante notícia da semana, foi-nos oferecida pela apresentação de uma nova Associação Patronal, à margem das restantes associações empresariais, a “BRP Round table Portugal”, numa espécie de mesa redonda, anunciou a representação de 42 empresas responsáveis por 300.000 trabalhadores, com receitas de 82 mil milhões e 6.8 mil em investimentos em 2020. Ou seja “a nata da nata” do capitalismo nacional. Os mesmos, de sempre, afirmando agora que o seu objectivo é conduzirem o País a fazer parte dos 15 mais ricos da Europa.

Certamente por coincidência iniciam os seus trabalhos no dia um de Julho, justamente quando a primeira “tranche” dos fundos do PRR chegam ao País. Estão disponíveis para ir ao concreto porque, quanto a mais estudos, já não seriam necessários. Deixam o propósito em apoiar as pequenas e médias empresas, quando no mesmo momento, por coincidência ou não, Mira Amaral, ministro de três governos de Cavaco dois quais com a responsabilidade da indústria, para no mesmo momento afirmar que já é tempo de eliminar o “fornecimento de milho aos pardalinhos”. Os patrões são assim que se comportam, deixando tais declarações para quem é, apesar de bem pago, um seu empregado.

Será eventualmente cedo para tecer considerações sobre os propósitos desta nova Associação Empresarial, ou seja, decifrar ao que vêem. É assunto para acompanhar de perto.

A Espanha anuncia a partir de hoje a eliminação da obrigação de usar máscara a não ser em lugares fechados ou de grande aglomeração de gente. Iniciaram um processo de vacinação a jovens a partir dos 19 anos. Na Ilha não existem sinais significativos de Covid-19, veremos se a esperada chegada em massa de ingleses, vai ou não, alterar a situação presente apesar de estarem previstas medidas de controlo apertadas no aeroporto e eu sou testemunha do que me tive de sujeitar apesar de me ser reconhecido o direito de residente.

A situação que se apresenta o País, particularmente na AML, mas também no Algarve com o recuo de Albufeira e o encerramento de escolas em Faro, continua a ser preocupante a chamar a atenção para os atrasos na vacinação e nos testes que se impõem fazer, de forma mais alargada possível. Não existem receitas milagrosas, por mais especulações que se façam, acerca desta realidade. Fica para o presente e para o futuro o apelo ao comportamento de cidadania, de responsabilidade pela saúde de cada um e dos outros, responsabilidade que se exige a todos, velhos ou novos. Os tempos que permanecem não são fáceis.

A longa pandemia que se arrasta há mais de um ano foi alargando o horizonte de espaços vazios, ocupados agora, no regresso a casa, por uma multiplicidade de aves de todas as cores. Será talvez o lado bom, perante a desgraça que a todos de uma forma ou de outra acabamos por sentir ou sofrer.

Carlos Figueira

carlosluisfigueira@sapo.pt

