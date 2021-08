Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

A morte de Otelo, capitão de Abril, estratega militar que conduziu à derrota da ditadura suscitou, como era de esperar, reacções diversas da direita a uma alargada esquerda.

A direita nunca se conformou com a derrota da ditadura, sobretudo pelo apoio popular que se seguiu ao movimento militar, apoio indispensável não só para o êxito do movimento militar que permitiu substituir um poder autoritário, sangrento, na ausência de qualquer liberdade, por um outro assente na liberdade e no respeito pelos direitos sociais, expresso no que viria a ser, a nova Constituição, aprovada com os votos contra do CDS, com o apoio do MFA, tornando-a numa das mais progressistas da Europa.

Todavia, é necessário refrescar a memória. Esta direita rançosa, por razões de classe, é a mesma que enriqueceu com o regime democrático que sucedeu a 46 anos de ditadura, regime que deixou o Pais não só como um dos mais pobres e atrasado da Europa, a braços com guerras coloniais, que não tinham saída. É também esta direita que no retrocesso de importantes conquistas, impulsionadas pelo apoio popular, recuperou os seus impérios,fundiários,industriais,financeiros e permitiu o regresso de todos aqueles que no avanço da revolução fugiram do País e no seu interior, comandados por Spínola, organizassem e promovessem, não só assassinatos mas verdadeiros assaltos à liberdade contra as forças de esquerda e em particular ao PCP, que se transformou no seu maior inimigo a abater. São desse tempo e testemunho, a destruição selvagem de Centros de Trabalho (Sedes do PCP ) em particular, no Norte e Centro do Pais, como exemplo, entre os muitos que poderia citar : Águeda; Aveiro; Viseu; Braga.

Percebe-se quanto incomoda Cavaco o cravo vermelho na lapela, como símbolo desse apoio popular, que levou longe a simples conquista da liberdade porque, quer como Primeiro Ministro, quer como Presidente da Republica, nunca deixou de pertencer e exercer as funções politicas para que foi eleito, por razões de classe, ao apoio a essa direita que permanece, nos dias de hoje, na esperança de regressar ao poder.



À esquerda, com naturais diferenças, o clamor que se fez sentir em prol do luto pela morte de Otelo, motivou sentimentos misturados com o propósito de reposição de injustiça, envoltos com justificadas emoções.

Entretanto, é bom lembrar, que por detrás da sua morte a qual aqui deixo uma palavra de gratidão, por detrás da sua morte, em silêncio, faleceram Melo Antunes (ideólogo do Movimento a quem se deve um contributo inestimável para a Constituição que viria a ser aprovada), Salgueiro Maia a quem Cavaco negou uma pensão por serviços prestados à Pátria quando mais tarde a atribuiu a dois inspectores da PIDE/DGS, como o absoluto silêncio na morte de Vasco Gonçalves, Primeiro Ministro do Governo nos anos de brasa que sucederam à instalação de um novo regime, em contraste com os dias de luto quando da morte do conspirador Spínola.

No entanto, centrar na controversa figura de Otelo, esquecendo ou menorizando o seu compromisso com as FB25 expressão, entre outras, das derivas ideológicas que marcaram o seu percurso politico, pode ser também identificada com uma posição de amnistia, nas emoções que as envolvem, para não ter presente, entre outras, os atentados sanguinários a que esteve associado às FP25 como também o seu declarado anticomunismo. Creio por tal que não se reparam injustiças com a prática de outras para com os muitos soldados e capitães que fizeram o 25 de Abril.

Creio então que de acordo com posições alargadas que me chegam e das quais dou o meu acordo, a melhor forma de homenagear esse importante marco da nossa história recente, seria em torno das comemorações dos 50 anos de liberdade, erguer um Monumento, em Lisboa, para perpetuar tão heróico como singular foi o derrubamento de uma ditadura sanguinária ao longo de 46 anos. É nessa perspectiva, a meu vêr, que as forças à esquerda se deveriam concentrar.

Carlos Figueira

carlosluisfigueira@sapo.pt



PUB