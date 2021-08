Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

Estamos a viver um verão quente não sei se mais ou menos que em anos passados porque não disponho de dados para afirmar ou contestar se assim é. O que sei e sinto é que o calor cansa somado a todos os cansaços que por razões diferentes, pesa e continua a pesar, devido à pandemia que absorve atenções e desgostos pelo número de mortes que continua a verificar-se apesar de todos os esforços para que o maior número de pessoas seja vacinada protegendo-se a si e aos demais.

É neste quadro que com algum espanto e diria também indignação tive conhecimento, através da comunicação social, que o responsável pelo Partido de extrema-direita, André Ventura, está infectado com o vírus Covid-19,por se ter recusado a ser vacinado, o que traz à luz a irresponsabilidade em que esta personagem se move nos seus diversos actos. Deveria pedir desculpa aos portugueses porque não se sabe quantos poderá ter infetado. Não é expectável que o faça.

Ainda sobre a pandemia não restará muito tempo para esgotar a paciência dos portugueses massacrados todos os dias agora sobre a novela em torno da vacinação de adolescentes ou sobre a eventual necessidade de uma terceira dose.

Todos os dias, alimentado por uma comunicação social disponível para acolher toda a fantasia que se vai produzindo sobre tal matéria, estamos confrontados com as mais diversas opiniões de supostos especialistas a Presidentes de Sindicatos, Associações diversas (cuja representatividade se desconhece) sobretudo na área da educação, a propósito da abertura das aulas no início de Setembro. As mais fantasiosas opiniões compõem o espaço de comentadores numa área ocupada na generalidade por gente de direita. A politização demagógica e irresponsável, marca pontos em prejuízo da ciência. A DGS está sob o foco de um julgamento sumário por mais claras e oportunas que sejam as posições tomadas, sempre alicerçadas em estudos que a ciência vai produzindo não só no País mas na Europa e nos EU da América. A prudência manda que as decisões a tomar tenham como âncora o que a comunidade científica produz.

Também cabe neste plano referenciar a actuação do Presidente da República cujo posicionamento político cada vez mais se confunde entre as funções que a Constituição o obriga, com as de comentador político, invadindo áreas da competência do governo. Não há dias em que Marcelo, a propósito de tudo e de nada, surja nos ecrãs de televisão debitando opiniões extravasando o recato a que o exercício da Presidência do País o obrigaria, não se dando conta que uma demasiada exposição conduz ao cansaço e eventualmente à perda de autoridade no cargo que lhe foi confiado pela maioria dos portugueses. Percebe-se politicamente a ajuda que se propõe para a credibilização de uma direita que não se entende, porque num dia afirma estar disponível para acordos com o Chega e no dia seguinte, alguns dos seus mais destacados membros afirmam o contrário.

A prova está nas últimas declarações de Rui Rio quando afirma perante um País em férias que mudou de estratégia política como partido maior na oposição ao Governo. Não se percebeu ao que vem, se passa para um partido de protesto, correndo o risco de afinal serem poucos os que se dispuseram a decifrar ao que vem. Meteu-se com Medina a propósito de obras na calçada da Ajuda e da contenda “saiu de mansinho“ a demonstrar quanto de mal continua a ser assessorado, por desconhecimento ou exagerado sectarismo. Entretanto já muitos anunciam a inevitabilidade da sua demissão após a anunciada derrota nas autárquicas.

Apesar das ajudas de Marcelo a abertura ou suporte para uma crise política não está nos planos do Presidente.

Carlos Figueira

