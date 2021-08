Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

Menorca que se vem destacando como destino de lazer após a classificação pela UNESCO no ano de 1993, como território da Biosfera, está cheia de gente. Torna-se difícil estacionar ou mesmo comer nos Centros Históricos da Ilha. Não são poucos os restaurantes que só aceitam reservas para uma semana depois.

A ilha que faz parte do Arquipélago das Baleares, tem como vizinhos Palma de Maiorca (a capital insular), Ibiza e Fermentela. Os vários governos que têm sucedido no exercício do poder, têm sabido equilibrar a sua economia, não a fazendo depender da oferta turística que em crescendo ocupa hoje um espaço económico destacado. Tal equilíbrio tem como base a valorização da produção agrícola, em produtos frescos de extrema qualidade, a par da agro-pecuária na produção de leite e queijo e mais recentemente em investimentos na criação de uma raça autóctone produzindo hoje uma oferta de carne de excelente qualidade. Tudo a par de uma pequena pesca que em singular propicia uma das mais deliciosas e procuradas iguarias gastronómicas, a afamada “caldereta de langosta“. Mas tem ainda na produção de sapatos e bijuteria de alta qualidade, outra vertente que contribui para o equilíbrio económico de uma Ilha Verde, predominantemente ocupada por um extenso arvoredo de oliveiras bravas num território vasto sem eucaliptos e raros pinheiros bravos a par de extensos prados.

O facto de ter sido classificada como reserva da biosfera conduziu ao endurecimento de medidas para defender os diversos centros históricos que dispõe, a par de uma ocupação contida na costa, apetecível pelo imobiliário associado à actividade turística, a par da defesa da existência de segundas habitações de menorquinos de classe média.

Mas a grande novidade do momento está centrada na inauguração de um Centro de Arte na “ILLA DEL REI”, pequeno território frente ao porto de Maho, gerido pela multinacional de compra e venda de arte a Hauser § Wirt, empresa Suiça com estruturas semelhantes em Nova York, Hong Kong e Zurique, seguindo o mesmo conceito do Museu de Bilbau, através de exposições permanentes com itinerantes.

A Ilha foi palco de disputas durante todo o século XVIII entre ingleses e franceses devendo a paz ao tratado de Amiens que no início do século dezanove atribui a Espanha o poder deste território. Nele foi edificado pelos ingleses um Hospital Militar cuja existência se prolongou ao longo do Século XX até ao início dos anos sessenta. Após a sua desactivação o território viveu momentos de abandono e de saque do seu património, até ao ano de 2005, quando uma Fundação, assente em trabalho voluntário, ano após ano, assumiu a recuperação de todo o pequeno mas fascinante território, no qual participaram, em regime de voluntariado, arquitectos, operários da construção civil, biólogos, trabalhando não só na recuperação de edifícios mas igualmente da flora autêntica da Ilha constituída por diversas ervas que também serviram para aliviar dores.

Hoje para além da galeria de arte e de um restaurante, dispõe de um anfiteatro para conferências ou representações, de um espaço museológico referente no antigo hospital na qual podes observar (produto de doações contínuas) a sala de partos ou do tratamento de dentes, a par de outras curiosidades.



Pelos jardins, hoje tratados, espalham-se esculturas nas quais marca presença Miró. A exposição actual do artista americano Mark Bradford (para mim totalmente desconhecido) espalha numa extensa obra de leitura complexa as desigualdades em que vivemos no Mundo global que habitamos. A inauguração do Centro de Arte e a exposição atraíram a Maho o mundo do dinheiro ilustrado pela inundação de aviões privados e de iates de tamanho estratosférico, a ponto da empresa ter anunciados que o investimento de 4 milhões de euros em pouco mais de uma semana ter sido recuperado.

Esta aposta na Cultura nas suas diversas dimensões acrescenta interesse e faz de Menorca um destino de Moda, colocando-o a par de Maiorca e Ibiza. Encerra todavia contradições difíceis de contornar, desde logo o aumento do custo de vida suportado por quem aqui reside, a par da explosão dos preços no imobiliário em matéria de compra ou de puro arrendamento, tornando difícil a um residente ter acesso a uma habitação ou mesmo arrendamento em qualquer dos Centros Históricos da Ilha ou nas suas imediações. O futuro o dirá quais as saídas que contemporizem os diversos interesses em presença.

PS: suspendo até meados de Setembro a publicação regular desta crónica.

Carlos Figueira

