Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

Após mais de um mês de chuva diária e persistente, com algumas trovoadas a lembrar os pedidos de socorro a Santa Bárbara, finalmente tivemos dias de sol claro, reconfortantes, a desafiar passeios ao longo das margens do Mediterrâneo, mar de sossegos, tempestades e mistérios.

Por aqui o dia do aniversário de pessoas ou associações está sempre ligado há veneração do santo que lhes corresponde. Foi o caso do convite que por razões familiares justificou a minha presença num almoço, porque Santa Bárbara, é a patrona da artilharia, tal como a dos mineiros e outras profissões que disponham de alguma ligação com ferro ou pólvora.

O almoço foi serviço num salão de prédio conhecido pelo Casino. Faustoso edifício, no seu interior, nos idos dias do passado Século, a grande burguesia Menorquina apresentava à sociedade as suas filhas, na procura de algum enlace que lhe fosse respeitosamente confortável. A presença no almoço, era maioritariamente composta por gente já com alguma idade a marcar diálogos nostálgicos nos quais não estavam ausentes a descrição de tragédias misturadas com tempos de felicidade.

No final houve música e dança, o que prolongou a tarde. No meu caso, não sendo grande dançarino, permitiu-me ocupar o tempo a observar como gente de idade já avançada disfrutavam o prazer do ritmo que a música lhe oferecia, bamboleando-se da mesma forma que o tinham feito há 30 anos atrás. Bailavam de máscara, o que os afastava de um afago maior dos corpos, tornando-se impossível beijar, ou simplesmente fundirem-se num corpo só. Dei por mim a pensar, que tal embaraço, talvez suscitasse desejos contidos ou ausentes, tornando feliz, o desencontro dos corpos durante a dança, justificado pelas embaraçosas máscaras.

A cidade capital da ilha,Mahón, dispõe hoje de um lugar de diversão nocturna, o Bar NOU, lugar onde, às quintas-feiras, oferece música e refeições ligeiras. Trata-se de uma recriação dos anos sessenta do passado século. Na decoração, nas letras das canções, da Música Country às nostálgicas baladas mediterrâneas. A frequência é predominantemente compostas por gente cuja juventude representa uma saudade. Mas a curiosidade reside que os mais de sessenta anos cantam as canções que lhe são oferecidas, conhecendo as letras que as compõem os poemas que as justificam, o que significa que as viveram. Olho à volta e descubro também a presença de gente jovem, uns mais apaixonados que outros, nos diálogos e gestos que adivinho, a contrastar com a pacatez dos diálogos dos mais idosos.

Gostava de ter tido por companhia a presença de Fernando e Luísa, estou certo que os faria felizes, num universo de gente que, no contraste, não faltavam lágrimas.

PS: Com desejos de Festas Felizes para os trabalhadores e leitores do JA, comunico que estarei ausente até aos primeiros dias de Janeiro.

