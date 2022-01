Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

Estou a preparar o meu regresso à Península após um assinalável período festivo de acordo com crenças e costumes que marcam a vida por estas bandas. De finais de Novembro até início de Janeiro, com a aparição dos Reis Magos, termina a Epifania. Exactamente no dia em que adultos e sobretudo crianças recebem os seus presentes, o que entre nós só acontece na madrugada de 24 de Dezembro ou na manhã do dia seguinte. A justificação para dias festivos foi longa, com gente a transbordar em ruas e avenidas, aparentemente ignorando a pandemia que permanece, rendidos à fobia das compras natalícias.

Volto ao Algarve para cumprir um dever cívico a 30 de Janeiro votando. Para conviver com filhos e netos, com amigos que desde algum tempo não tive oportunidade de partilhar. Não deixa de ser interessante viver entre dois mundos, aparentemente próximos, mas igualmente distantes na cultura, no valor que atribuem à religiosidade, na situação financeira que dispõem, mesmo os de mais baixos salários, nos hábitos de vida, na maneira como se dão à festa.

Mesmo há distância acompanho com atenção devida o que ocorre no País, em situação marcada por eleições para a Assembleia da República em consequência do voto contra, da esquerda e de toda a direita, a proposta de OE pelo governo de maioria PS, que não obstante, permanece em funções, embora com âmbito limitado de poderes até à definição que vier a ser encontrada após 30 de Janeiro.

Neste quadro político de campanha eleitoral tenho acompanhado alguns dos debates televisionados nos diversos canais públicos e privados para deles ter a percepção que à esquerda se torna difícil libertarem-se das responsabilidades no voto contra o Orçamento e, nesse sentido, o debate entre António Costa e Jerónimo de Sousa foi particularmente penoso para este, inteiramente encostado às cordas pelo actual Primeiro-Ministro. À direita já se percebeu que o centro das promessas eleitorais se situa na redução dos impostos e na liberalização de todas as empresas e serviços prestados pelo Estado. Da venda da TAP, da CGD, de hospitais, numa linha privatizadora a recordar os tempos da Troika e da governação de Passos Coelho e de Paulo Portas que se distinguiram pela aplicação da maior carga de impostos que o País já suportou.

A apresentação do Programa do PSD, por Rui Rio, denota uma preocupação que o afasta do centro político, com receio de perder votos para o Chega e a Iniciativa Liberal. Mas a apresentação pela direita dos programas eleitorais também desvenda ao que se propõem, ou seja, um conjunto de propostas, nem sempre e em concreto decifráveis, já que algumas delas apontam sempre para uma revisão da Constituição. Nesse sentido os debates têm permitido aclarar o que pretende o Chega porque no conjunto das suas participações, com interlocutores à esquerda ou à direita, sobram fotocópias e arruaças em jeito de “conversa de café”, onde não falta demagogia e irresponsabilidade.

De qualquer forma o ambiente é marcado pela tensão política provocada por um clima de indesejáveis eleições. A tendência que se pronuncia é para a sua agudização. A acreditar no anúncio do “Papagaio” Marque Mendes, no seu último comentário na SIC, estarão previstas sondagens diárias na última semana de campanha, como se fosse possível com a credibilidade que o tema merece, medir em cada dia que passa a vontade dos portugueses sobre em que assenta a natureza do seu voto.

Num outro ângulo foi apresentado numa recente edição do Jornal Público um apelo subscrito por uma trintena de personalidades, sobretudo na esfera do meio académico, para a convergência das forças de esquerda, centro esquerda, após as eleições. No mesmo sentido decorre a recolha de assinaturas, após a subscrição de algumas figuras públicas, nas quais me encontro que, julgo saber, já contará com cerca de novecentos apoiantes, cujo conteúdo é marcado pela necessidade de haver coragem para erguer, na convergência à esquerda e ao centro esquerda soluções, com base em acordos escritos e claros, como suporte de soluções que dêem ao País a estabilidade política que se necessita, através de soluções democráticas apontadas ao futuro em cujo vértice estará o reforço do SNS, a melhoria das condições de trabalho e vida dos trabalhadores, a defesa do bem público.

Carlos Figueira

