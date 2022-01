Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

Entramos na recta final de uma campanha que resulta de um grave acto provocado por forças de esquerda, ao terem impedido a governação de um governo de centro esquerda, com explicações que em nada contribuíram para um capaz esclarecimento da opinião público, nela incluindo o núcleo central dos seus apoiantes.

De resto e a confirmar a insensatez de tal actitude, ao darem- se conta da rejeição que provocaram na generalidade dos seus apoiantes, apesar disso, conduziram toda a pré campanha e os dias iniciais da mesma, a culpar o PS de ter provocado a antecipação das eleições pondo de lado que, mesmo com sérias divergências em relação à proposta de OE/022, poderiam ter arrastado a decisão para a discussão na especialidade. Assim não foi para que conte para a história.

A última sondagem com alguma credibilidade (a da Universidade Católica para a RTP) dá conta da perspectiva de uma severa punição a tais partidos pela decisão tomada por parte dos eleitores colocando em risco, entre outras perdas, a eleição do único deputado em Évora por parte da CDU a par de uma redução substantivas de votos, traduzidas na redução de eleitos por parte do Bloco.

Entrados na recta final, parece haver alguma correcção na estratégia de tais forças finalmente surgindo nos vários discursos o ataque à direita, até aí postas um tanto de lado. Haverá ainda muito caminho a percorrer nesse sentido nos poucos dias que faltam. Todavia, creio que mais do que apelos um tanto patéticos do Bloco para encontros posteriores com o PS, creio que o momento exige uma concentração de forças, traduzidas num convicto apelo à convergência das forças à esquerda do PS para, tendo como base acordos possíveis, ser possível garantir a estabilidade politica e governativa que a maioria do eleitorado deseja. Para que tal seja possível é necessário que o PS pela voz de Costa mostre igualmente todo o interesse político nesse sentido.

Porque vejamos, este longo período eleitoral serviu também, através dos inúmeros debates que antecederam a parte final, para tornar claro que projectos de sociedade temos em presença, tornando mais acessível ao cidadão comum, as diferenças substantivas que toda a direita propõe face às propostas apresentadas pelo centro esquerda por parte do PS e as restantes forças políticas de esquerda. Não será fruto de mero acaso que a generalidade de comentadores e apresentadores parciais de opinião não mais se referiram a soluções de Bloco Central, quando levaram meses a inculcar a ideia da sua inevitabilidade.

Nos poucos dias de estadia que por aqui vou disfrutando, tenho-me preocupado, com algum engenho, a procurar decifrar o que vai na vontade do comum das pessoas. Tendo presente as limitações que tais opiniões significam, dado o curto universo que representam, elas são no fundamental as seguintes: no plano económico a ideia que apesar das dificuldades no geral os resultados não foram assim tão maus; a pandemia absorve uma significativa margem de preocupações dada a incerteza que predomina quanto ao seu desfecho, e o número crescente de infectados; no plano politico ganha campo a estabilidade governativa com criticas acentuadas a quem a promoveu.

De tudo o que observo fico com a convicção que a grande generalidade dos eleitores já definiu a sua posição de voto e a recta final não terá significado de maior. Existe igualmente um sentimento de cansaço.

Com alguma angústia esperemos calmamente pelos resultados de 30 de Janeiro porque são esses que contam como é de todo óbvio para o futuro.

Carlos Figueira

carlosluisfigueira@sapo.pt