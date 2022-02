Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

O resultado eleitoral dá ao PS, através de uma surpreendente maioria absoluta, para a qual terão contribuído a captação de voto dos clássicos abstencionistas somados à transferência de votos da esquerda que delas sai com uma derrota expressiva, do Bloco, a mais robusta, mas igualmente do PCP que de queda em queda vai perdendo representatividade e confiança na sociedade. Mas, para o novo quadro político que está desenhado para os próximos quatro anos, contribuiu igualmente a derrota do PSD a par da subida do Chega e da Iniciativa Liberal. A estas derrotas deve somar-se igualmente o fracasso das sondagens e a manipulação da opinião pública que constituíram.

Creio que será prematuro retirar desde já, de tais resultados, definições pouco amadurecidas sobre as razões de fundo que o permitiram, sendo inequívoco, que sobretudo à esquerda merecem uma atenção particular, por razões que se prendem com o desejável equilíbrio de forças politicas na sociedade em que vivemos. Como contributo particular e despretensioso, para um debate alargado que se exige, acrescentaria desde já alguma opinião.

Em primeiro lugar o facto do campo eleitoral e de influência na sociedade, à esquerda, ter ficado com uma representatividade particularmente esvaziada. A ausência de autocritica que revelaram no pós eleitoral, coloca o desafio de como ocupar tal espaço. De facto a reacção à derrota por parte do Bloco e do PCP, pelas declarações já efectuadas por alguns dos seus principais dirigentes, numa afirmação das posições assumidas, sempre coladas à culpabilização do PS, de todo incompreensíveis como os resultados o demonstram, sempre envoltas em cenários de todo incompreensíveis, não auguram grande futuro. Como um dos membros da Renovação Comunistas já afirmou, o eleitorado demonstrou ser mais inteligente que as direcções destes dois partidos.

A persistirem em tal posicionamento, volto a insistir, o campo de influência política e social que lhes compete ocupar, ao não darem qualquer sinal de renovação, sem linha política e estratégica correspondente, abrem um campo político que, a curto ou médio espaço, tem necessariamente de ser ocupado por outras forças que a necessidade objectiva coloca. Este é talvez um dos sinais mais importantes a retirar dos resultados eleitorais. Arrastados que foram para um radicalismo sem correspondência com a realidade social a que se dirigiam, torna claro que não será por tal caminho que a presença destas forças ganhará espaço no futuro.

À direita a derrota do PSD, apesar do apoio que tiveram de comentaristas e jornalistas a tempo inteiro, revela que o crescimento da extrema-direita, corresponde à ambiguidade que Rui Rio demonstrou, entre um posicionamento sempre condicionado para não perder votos à sua direita e a possibilidade de ganhar alguns ao centro político. Falhanço total da estratégia, a colocar este partido num embaraço que demorará tempo a colmatar.

Mas o crescimento das forças mais radicais à direita, somadas ao esvaziamento do CDS, coloca a questão de estamos ou não perante um processo político transitório. A nova composição da Assembleia da República onde tais forças políticas passaram a ocupar uma posição de algum destaque,com a formação de grupos parlamentares, ajudará a identificar ao que vêm, com maior espaço e visibilidade politica contribuindo, veremos, para clarificar quem foi atraído pelo populismo, pela xenofobia e a vulgarização, ou mesmo destruição, do papel que corresponde a um Estado Democrático na sociedade presente. De uma certeza se pode ter, estaremos perante uma Assembleia mais ruidosa, o que pode não corresponder à qualidade política dos intervenientes. Esta será a mais expressiva realidade decorrente dos resultados destas eleições a que corresponde uma alteração significativa da sua composição. Uma questão fica em aberto, ou seja, se estamos em presença de uma realidade politica e social que está para ficar, ou se estamos antes em presença de um fenómeno transitório. Aqui está outra reflexão que cabe em particular à esquerda para decifrar, a saber, as origens e causas que as motivaram.

