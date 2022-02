Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

Voltando aos resultados eleitorais os quais, entre outras consequências, provocaram uma nova arrumação de forças na composição da Assembleia da República e no contexto político do País, marcado pela maioria absoluta do PS e a derrota profunda da esquerda que, no seu conjunto (Bloco e PCP), perdem mais de 350.000 votos em relação às eleições legislativas anteriores, disputadas em 2019, e em consequência vêm reduzidos os respectivos grupos parlamentares, passando o Bloco de 19 para 5 deputados e o PCP (não me refiro à CDU porque Os Verdes foram sempre uma invenção do PCP) perde metade da sua representação parlamentar, passando de 12 para 6 deputados.

Perante esta derrota clara, mais expressiva no que se refere ao PCP, porque entrou em declínio desde o início dos anos 80, tendo a partir daí iniciado um ciclo de maus resultados eleitorais com a correspondente diminuição de representatividade na sociedade, na perda da liderança de importantes autarquias e no fracasso na recuperação de outras que ao longo de décadas detinha.

Declínio igualmente do Bloco que em mais de vinte anos de existência, após sinais de frescura no início da sua intervenção política, tem vindo numa escalada de radicalismo imposta pela fracção da ex-UDP e dos teóricos de um Trotskismo tardio, vivendo do apoio que granjeou nas áreas urbanas de Lisboa, Porto e Coimbra, da simpatia que acolheu em alguma da comunicação social, Partido sem expressão e enraizamento na sociedade, sem militância nem história. É pois perante este quadro político que urge responder à pertinente questão de como responder à recomposição das forças políticas à esquerda do PS, perante um governo de maioria absoluta de um partido de centro esquerda.

Da análise aos resultados, por parte do PCP, com algum espanto e tristeza verifica-se um embrulho de justificações, difícil de entender e suportar, porque insultuoso para a inteligência de quem se deu ao trabalho de ler as conclusões aprovadas por unanimidade pelo Comité Central, suportado na linguagem a que nos últimos anos nos habituamos a imputar a derrota a agentes externos e sobretudo ao PS sem qualquer manifestação de autocrítica, remetendo para a luta de rua e para o protesto a recuperação de forças. Pelo meio ficam alguns apelos patéticos à unidade do Partido quando se conhecem sinais internos de insatisfação, sempre identificados com o perigo da “social democratização de um Partido Revolucionário “, tendo como destino o afastamento de quem não cumpre as regras do silêncio.

Quanto ao Bloco, embora referindo numa espécie de meiaculpa, ao admitir a derrota e algum desacerto na linha política, remete para um debate nacional que em pouco se compagina com a falta de estruturas e sentido de permanente militância que ao longo de anos revela, para concluir que o adversário principal continua a ser o PS.

Não me dei conta nas análises publicadas por estes dois partidos referências à política deste governo na forma como enfrentou a pandemia, no apoio concedido aos mais desfavorecidos no plano social e económico, o que demonstra o alheamento em que se encontravam face à realidade do País, a desconfiança ancestral ao PS, circunstância que haveria de pesar bastante na maioria absoluta, ao traduzir o desejo dos portugueses em garantir a estabilidade do País.

Ora, perante este quadro difícil complexo, contraditório que se apresenta, admitir que a recuperação da esquerda passe por debates mais ou menos internos, sem espaço para dialogar com outros, e em particular no que se refere ao PCP, Partido com história e enraizamento na sociedade e com o qual ideologicamente me continuo a identificar, só o entendo como útil com a participação dos muitos comunistas que desejam continuar a ser, e em silêncio se afastaram solidários com os que foram expulsos, ou se auto suspenderam e críticos, em relação à linha política que lhe sucedeu, ao invés de os considerarem como meros dissidentes da actual e inamovível direcção.

Debate no qual se defina, como estratégia e linha política,que o adversário principal da esquerda é a direita, posicionamento somado à necessidade de estabelecer uma linha de convergência com o centro esquerda representado pelo actual governo, perante o qual e com sentido crítico, se possa traduzir no reforço do papel do Estado na sociedade, o que significa melhorar o SNS, a Escola Pública, a Justiça, no reforço da presença pública em empresas estratégicas para o País, na reforma das leis laborais, na democratização do funcionamento da UE, na defesa da nossa Constituição.

Por último, tal debate e nas linhas maioritárias que vierem a ser identificadas, estas que já avanço, ou outras que vierem a ser identificadas, devem servir para a organização de um Congresso do PCP no qual a revisão dos Estatutos seja um ponto crucial em discussão, de forma a terminar com uma organização dirigida de cima para baixo e ao invés se suceda uma democratização do Partido que conduza aos órgãos de direcção passarem a ser eleitos de baixo para cima. Sem tal reforma o PCP, e a sua história heróica, estará condenado, a curto ou médio prazo, a desaparecer da cena política.

