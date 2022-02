Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

O rescaldo das eleições promete como já aqui o tinha referido, uma legislatura marcada pelo ruído da direita e sobretudo da extrema-direita. O primeiro passo está dado por André Ventura ao propor para a Vice Presidência da AR o seu ideólogo Pacheco de Amorim iniciativa que sofreu pesada derrota ao ser recusada tal pretensão.

Trata-se num gesto provocatório a que seguirão outros ao longo dos próximos quatro anos. Provocatório porque tal figura foi fundador do MLPT, no pós 25 de Abril, movimento comandado por Spínola que viria mais tarde a exilar-se no Brasil para fugir à justiça. A este movimento, contra Abril e as suas conquistas, de entre as quais a liberdade, negada pelo regime derrotado, estão associados a morte de anti-fascistas, bem como uma larga operação que conduziu à destruição de dezenas de Centros de Trabalho do PCP a partir do centro norte do Pais. Para citar alguns dos actos recordo Braga, Aveiro, Àgueda, Viseu, de entre muitos outros, realizados ou tentados, como foram os casos de Coimbra e Mangualde que acompanhei de perto, tal como estive na defesa do Centro de Trabalho de Viseu que viria a ser completamente destruído no seu interior por um bando de criminosos, reconstruído depois pelo trabalho voluntário de muitos militantes e reaberto antes das primeiras eleições legislativas. A apresentação a candidato a um lugar de vice-presidente da AR, órgão pilar do regime democrático, por tal sujeito, participante em movimentos contra o regime inscrito na nossa Constituição, só pode ser entendido e por tal condenado como uma manifesta provocação.

Comentaristas diversos, apressados a defender a legitimidade de tal propósito com base nos votos obtidos pelo Chega, todos eles escamoteando o facto de tal cargo político, na sua apreciação, necessita do voto da maioria dos deputados, não sendo sequer obrigatória a sua existência para o normal funcionamento da AR, é em si mesmo um acto de hipocrisia para não afirmar de pura cobardia. Bem pode este Partido neo-fascista continuar a apresentar candidaturas que as consequências serão as mesmas, como espero, por parte do conjunto da maioria dos deputados.

Na mesma linha, saúdo o posicionamento do Primeiro Ministro indigitado, quando na audição aos diversos Partidos e Associações, ter excluído o Partido de André Ventura, marcando uma linha critica intransponível, face a uma formação politica que nos seus objectivos pretende procedera a alterações na Constituição que nos conduziria à instauração de um regime atentatório de direitos sociais e liberdades. Contra muitos que defendem que tais actitudes conduzirão a aumentar a influência deste Partido, entendo que o combate tem de ser político tendo como base a rejeição e condenação de comportamentos atentatórios do Estado de Direito que a Constituição consagra. Mais, é minha convicção, que só a marcação de linhas claras, quanto ao que nos divide dessa formação neo-fascista, tornará mais esclarecedora para os eleitores que nele votaram. A natureza ideológica e o comportamento cívico que a cada sessão da futura AR nos proporcionará, tornará clara, o passado e presente de quem foi eleito por esta estrutura.

Bem sei que cerca de meio século que nos separa do anterior regime é historicamente curto no tempo, num País agora liberto, para alterar comportamento de anteriores defensores da ditadura, muitos deles escondidos no armário ao longo de anos, para agora, aproveitando-se das liberdades conquistadas se acomodarem na corrente política do Chega. Todavia, estou confiante que não haverá de uma forma ou de outra um regresso ao passado.

Ainda na ressaca das eleições de 30 de Abril, o que ocorreu com a recusa de mais de 150.000 votos de portugueses emigrados, faz parte de uma história triste com responsabilidades repartidas. A ter presente o relato de alguns dos participantes terá havido um acordo entre representantes do PS e PSD, de forma a evitar a rigidez da Lei, permitindo contabilizar votos não acompanhados de fotocópia do BI, já que no respectivo envelope vinha expresso, em código próprio, a identificação do votante. Pelos vistos tal acordo veio a ser negado posteriormente pelo PSD, numa verdadeira cambalhota que a ser assim, em nada prestigia quem a praticou.

