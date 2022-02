Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

O País entrou numa espécie de hibernação política em resultado da baralhada que ocorreu com o voto dos emigrantes da Europa e por consequência traduzido na repetição das eleições para finais deste mês o que por sua vez impossibilitou o funcionamento da Assembleia da República e o Governo a ver fortemente limitadas as suas funções. Cumulativamente só teremos OE aprovado lá para inícios de Junho o que significa que aumento de pensões e salário mínimo, bem como investimentos previstos no SNS, de entre outras medidas públicas, de apoio à economia, ficarão em lista de espera.



Para além dos prejuízos para o País que esta situação comporta, fica a imagem, negativamente reforçada, de irresponsabilidades políticas cometidas, as quais, colocam em causa a vontade que os portugueses longe do seu País demonstraram, através da afluência expressiva ao acto de votação o que aumentou expressivamente o número de votantes. Não creio que tal volte a verificar-se por duas razões: pelo desânimo que tal medida constituiu para quem se dispôs a participar, votando; e objectivamente pelo facto de, seja qual for o número de votantes, a maioria absoluta do PS não será afectada.



De todo este triste e desprestigiante episódio ficam perguntas até agora sem respostas. Vão as investigações que pesam sobre diversos intervenientes até final para que seja fornecida ao País quem prevaricou e com que intenção. Houve ou não acordos prévios em torno de procedimentos a adoptar com base em acordos do PS e PSD, e outros Partidos? Afinal a quem serve politicamente este impasse no normal funcionamento das instituições da República? São estas ou demais preguntas que não podem ficar sem respostas. A um povo que com coragem enfrentou a pandemia suportando todas as alterações de vida que a mesma impôs o que conduziu a sermos hoje um País na Europa com uma das maiores taxas de vacinação.



Merece particular atenção a entrevista de António Filipe ao DN de 21.02., deputado pelo PCP, sucessivamente eleito há mais de 30 anos, perdendo agora a sua continuidade ao não ter obtido os votos necessários, no distrito de Santarém, para garantir a sua eleição. Sendo grande parte da entrevista focada no seu registo biográfico, o espaço dedicado à política e à interpretação da derrota eleitoral sofrida pelo PCP a resposta não ultrapassa a retórica oficial. Avança no entanto com a ideia de que não é expectável um fortalecimento político do PCP para momentos próximos, atribuindo as causas ao desaparecimento do proletariado agrícola e industrial, realidade que o PCP sempre desvalorizou.



Perante tal realidade a resposta evidencia a sua fragilidade política, já que se fica sem se saber as razões que conduziram à ausência de resposta às alterações sociais que a sociedade vinha produzindo e não reflectidas no plano da linha política e orgânica por parte da direcção a que pertence como membro do Comité Central. Ausência que tem vindo a provocar a sua erosão contínua, com o afastamento de milhares de eleitores que deixaram de se sentir representados pelo PCP.



Embora depreciando a chamada “Gerigonça“ e os ganhos obtidos em benefício de trabalhadores, cai no embaraço histórico em que se move, quanto ao relacionamento com o PS, como se este Partido impedisse o PCP de valorizar os efeitos da convergência obtida em várias matérias.



Ainda sobre a entrevista deixo dois apontamentos finais. O primeiro para considerar excessivo o facto de um parlamentar acampar mais de 30 anos na AR. De entre outras consequências o registo ter eventualmente impedido que outros fossem eleitos refrescando eventualmente a intervenção e contribuindo para a melhor prestação do colectivo. A não ser que tal se justifique pela ausência de alternativas para ocupar lugar de tanta responsabilidade. O segundo para referir que é da história política quando se atingem níveis tão baixos de influência, tal facto pode tornar irreversível a sua contínua perda, com a correspondente diminuição da sua influência política nos órgãos institucionais onde a sua presença se torna residual.



Também por aqui o centro direita representado pelo Partido Popular, acossado pela extrema direita do Vox, está em ebulição. Pedem a demissão do Presidente do Partido no meio de acusações mútuas de corrupção. Neste clima de guerra interna entre facções sobressai a movida contra Isabel Ayuso, Presidente da Comunidade Autónoma de Madrid, personagem que tem no mais desbragado populismo a sustentação do apoio político, expresso na grande manifestação recentemente realizada, acto não para reivindicar melhores salários e pensões ou reforço dos apoios sociais prestados a toda a população, mas para a apoiar, no caminho que procura percorrer até se sentar em Moncloa como Primeira Ministra de um futuro governo de Espanha. Dá que pensar!

