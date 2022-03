Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

PUB

Existe uma expressão nossa que serve de instrumento para alertar para factores de corrupção do poder político face a interesses privados, dos quais resultam sempre prejuízo do bem público, urbanístico, ambiental, patrimonial. O tal propósito identificamo-lo como “não haver almoços grátis “. A ganância suprema faz parte do comportamento humano dos que defendem, como valor absoluto, a ascensão ao poder e à máxima riqueza.



Na mesma linha podemos classificar a inexistência de guerras assépticas nas quais mortes e feridos passam para a insignificância. Mas a vida já nos demonstrou que não é esse o cenário. A invasão pela Rússia da Ucrânia já nos demonstrou que para além do número de mortes e feridos dos dois lados da contenda entre eles há crianças, jovens, adultos, idosos, na mesma eventual proporção que aumenta o número de refugiados deixando para trás vidas, famílias, bens de toda a vida. Afinal, como sempre, os menos protegidos da sociedade.



O conflito actual no qual se enfrentam, dos dois lados, interesses imperialistas, sobretudo entre Rússia e EUA/Nato, já que a Europa no seu conjunto se tem manifestado por uma discreta presença, não pode ser julgado e sobretudo contestado somente à luz da moral pública. Ou seja, sendo extremamente útil todas as manifestações de condenação da guerra, o foco principal tem de estar centrado na exigência de negociações que conduzam à Paz. É justo que se coloque, na revisão da matéria, a questão dos responsáveis pelas mais recentes invasões de outros Países, sem qualquer mandato para tal, a não ser a protecção de interesses gananciosos para obterem vantagens no acesso a matérias primas, ou na frutuosa venda de armas. No presente momento, seja qual for o desfecho desta contenda, a Ucrânia, como País independente que desejamos continue, levará décadas para se recompor dos despojos da guerra que lhe foi imposta e da qual seguramente já se projectam interesses e influências, juntos do poder que vier a ser exercido, sobre a quem caberá obter os ganhos da destruição.



Já deu para perceber que o conflito presente só pode ser resolvido entre a Rússia e os EUA/Nato, num plano de negociação que pelo lado russo assenta no reconhecimento por parte da Ucrânia da autonomia das Repúblicas de Donetsk e Luhansk e a inscrição na Constituição da rejeição da entrada do País em qualquer Bloco militar, criando assim uma zona de desmilitarização em toda a fronteira com a Rússia. Seja como for o importante é que continua a haver espaço para negociar.



Para fazermos uma pausa no enfado que já provocam as notícias da guerra, resolvemos passar um fim de semana longe deste cenário. Fomos ao encontro de uma Andaluzia de “Sol e Água”, a chamada “Costa do Sol”, uma das mais importantes zonas turísticas do País, aproveitando facilidades várias: na redução dos transportes entre ilhas e continente somados, por motivos familiares, na redução do preço do alojamento, o que nos permitiu uma boa solução na economia de custos. Ficamos em Málaga, cidade de mais de meio milhão de habitantes, tomada pelos Reis Católicos em finais do Século XI, cinco antes da conquista de Granada.



Dotada de um amplo e limpo, organizado centro histórico, encimado pela Alcazava Malaguenha, muralha deixada pelos Romanos, à qual se soma um anfiteatro de expressão relevante. Surpresa grande constituiu o assinalável empenho na valorização cultural da cidade que vai para além do tratamento de um vasto centro histórico, no qual podemos visitar o Museu Picasso numa exposição que marca a evolução estética do autor, em momentos inseparáveis da relação que ao longo dos tempos teve com várias das mulheres que fizeram parte da sua vida afectiva.



Mas, para além deste museu que só por si vale uma viagem a Málaga, no centro histórico existe o Teatro e Museu Cervantes, e uma Franchise do Thyissen, multinacional de compra e venda de arte, numa profusão de oferta que de forma harmoniosa nos ocupou o tempo, a que não faltou a gastronomia bem como, na despedida, um espectáculo de flamengo. Regressamos menos tensos, dando como óptima a ideia do interregno na avassaladora montanha de notícias sobre a guerra que de manhã à noite nos absorvem.

Carlos Figueira

carlosluisfigueira@sapo.pt