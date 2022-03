Vai Andando Que Estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

A tragédia da guerra na Ucrânia resultante da ocupação por tropas russas, a mando de Putin, largamente condenada pela opinião pública, dão-nos cada dia imagens devastadoras de mortes, feridos, destruição de cidades e o seu esvaziamento humano, arrasta consigo um clima de grande emoção e um crescimento de ódios, abrindo caminho a uma prevalecente opinião baseada numa artificial divisão entre bons e maus, colocando EUA/NATO e UE do lado melhor, enquanto, e a Federação Russa dirigida por Putin do lado dos maus, numa declarada campanha contra tudo o que se identifica como russo, atingindo mesmo aqueles que embora desde o início criticaram tal invasão ousam manifestar, com sentido crítico, a visão fornecida pelos EUA/NATO, arrastando a UE para um seguidismo que em nada contribui para a sua afirmação política no plano europeu deixando vazio o papel que poderia desempenhar na procura de uma solução negociada que pusesse termo ao genocídio que dia após dia nos entra casa dentro, como se todos estivéssemos em guerra.



O conflito acentuou clivagens em muito contribuindo uma imprensa, falsamente pluralista, que faz do palco da guerra um instrumento de combate político mesmo a quem desde sempre se lhe opôs aos quais se juntou tardiamente a posição do PCP, embora contraditória com a ausência do seu representante na reunião do Conselho de Estado na qual estava prevista a votação de uma moção de condenação da invasão e a defesa de uma solução negociada que pusesse fim à guerra.



Num ambiente marcado por “uma guerra de informação e contra informação” tivemos o expoente maior deste facto no Editorial do Público de 11.03. da responsabilidade do seu director Manuel Carvalho, que a pretexto da crítica a um texto de Boaventura Sousa Santos, no qual descreve criticamente o posicionamento da UE no conflito, para não só deformar a natureza dos factos nele descritos pelo autor, como lhe serve de trampolim para um arrasadora crítica a toda a esquerda, descendo à indecência da propagação do ódio, no mais primário anticomunismo através de um pensamento densamente sectário, que confunde a opinião e ideologia que perfilha, com a de um director de Jornal que se afirma de pluralista, texto que bem lhe poderia ter sido enviado pala Embaixada dos EUA em Lisboa.



É neste clima emocional que igualmente nos conduz a julgamento apressados, a tomar partido sem questionar o que nos é distribuído como informação fidedigna, porque a morte e a destruição condenável entorpece o pensamento próprio, atemorizando quem se atreve a ter um mínimo de sentido crítico, dando origem no presente, entre outas causas, a perseguições ou insultos a trabalhadores russos que o País acolheu. É deste cenário que me afasto com sentido crítico.



Inevitavelmente a já prolongada guerra originou uma vaga gigantesca de refugiados, sobretudo mulheres, crianças, idosos, deixando para trás vidas destruídas, a quem lhe foi negada a possibilidade de voltar a reconstrui-la no seu País. A imensa solidariedade a que se assiste ameniza os destroços mas não resolve só por si a gravidade do problema criado. A sua integração na vida e no trabalho de quem hoje generosamente acolhe, deveria nortear as medidas seguintes garantindo trabalho digno e direitos sociais. Curioso verificar que neste contexto não consegui encontrar nenhuma declaração do Governo dos EUA aberto à recepção de refugiados ucranianos.



As posições últimas adoptadas pela UE e pela NATO de incentivo ao aumento do envio de armamento para a Ucrânia, vão no sentido oposto a posições apoiantes da via da negociação para a resolução do conflito. Tudo o que seja prolongar a guerra é semente de mais mortes destruição e ódios. É claro que por muito que sejam gigantescas e até humilhantes as reivindicações da Rússia à Ucrânia, se predominarem as ideias da paz, haverá sempre campo para soluções negociadas.



Os próximos tempos serão marcados, sobretudo para os menos protegidos, para sofrermos os custos directos e indirectos da guerra: aumentos de preços em bens de consumo, combustíveis, de entre outras consequências. O governo já adiantou medidas para garantir empregos e solvência de empresas. Todavia, como sempre, a ganância sobrepõe-se à solidariedade. Não ouvi, da parte das Confederações Patronais, nenhuma palavra de condenação da guerra, nem de apelos à Paz.

Carlos Figueira

carlosluisfigueira@sapo.pt