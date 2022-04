Vai andando que estou chegando

Estamos num tempo marcado por acontecimentos que marcarão as nossas vidas para um horizonte longínquo.

Todavia, nem tudo são catástrofes. Desde logo o facto de estarmos a viver num regime democrático há mais dias que em ditadura. Facto a que deve corresponder a enorme responsabilidade de preservar e defender, sem rancores nem sectarismos, a nossa memória histórica. Foi a que foi durante 50 anos, marcados pelo enorme combate contra a ditadura fascistóide de Salazar e Caetano, pelo fim das guerras coloniais, pela conquista da liberdade. Para trás ficaram mortes, prisões sem culpa formada, censura, protecção a grandes grupos económicos e financeiros amigos do regime.

É neste contexto que deve ser retratada e divulgada a memória histórica na qual marcaram presença importante figuras, homens e mulheres, protagonistas anónimos que nessa luta se destacaram, história real, que deve ocupar um papel de relevo num ensino público, sem páginas em branco. Pedro Adão e Silva escolhido para dirigir as comemorações de 50 anos de liberdade, agora Ministro da Cultura do próximo governo, responde a críticas pela ausência de convites, para a sessão do início das comemorações, a Eanes e Manuel Alegre, seguramente de entre outros que o mereciam, “chutando para canto” ao afirmar que o Protocolo não era da sua responsabilidade. Trata-se de uma má resposta que oculta responsabilidades directas. É de todo má sobretudo quando assume responsabilidades no novo governo, num ministério que está longe de uma gestão fácil, com recursos limitados, situação à qual deve corresponder uma gestão marcada pelo equilíbrio, longe de amiguismos fáceis, sem arrogância de quem jovem ainda, lhe faltará a proximidade de uma vida longe da “borbulha” da Academia e do comentário televisivo.

Finalmente passado que foi o interregno suscitado pela repetição do acto eleitoral dos nossos emigrantes na Europa, cujos resultados dão, como era de todo expectável, a eleição de dois deputados do PS, à custa da perda de um eleito pelo PSD. Significa que a operação montada por Rui Rio ao desfazer acordos anteriores sobre a forma de aplicar a lei, lhe saiu “o tiro pela culatra” como é nosso costume dizê-lo.

A apresentação da composição do novo governo, nos poucos dias que antecedem o funcionamento da AR, suscitou críticas várias em geral correspondendo a um clima de intriga na qual marca presença uma apreciação política excessivamente crítica por parte da direita a par no mesmo sentido de uma da comunicação social dominante, numa presença na qual se podem observar sinais de rancores, misturados com frustrações, ou mesmo ciúmes, da esquerda à direita, de quem eventualmente esperava outro reconhecimento de competência para ocupar lugar no novo governo.

De resto coincido com opiniões sensatas, de esquerda e direita, que dão como perspectiva que os governos são como os melões, só depois de abertos se sabe da sua qualidade e, neste particular caso, só em funções se poderá saber da sua competência e em que sentido se vai mover. Situação que de resto não me impede de considerar que se trata de um governo em que a política marca forte presença, que a paridade na sua composição é um reconhecimento à competência da mulher para exercer cargos de enorme responsabilidade, a par da estratégia de concentrar na CGD Ministérios com a responsabilidade de gerir os fundos europeus. Mas será um Governo suportado por uma esmagadora maioria parlamentar com tendência para se enredar nas teias do Partido a que responde. Nesta conjuntura, poderá ser útil, para o Governo e para o País, abrir pontes de diálogo com uma esquerda que contribuiu para lhe dar a maioria absoluta.

Os sinais da guerra, nas várias componentes que a envolve, humanas, financeiras, com consequências terríveis no prolongamento da mesma, ao redor da qual e particularmente no que respeito à sua cobertura por parte das televisões, observam-se avisos de prudência sobre notícias não confirmadas, distanciamentos e até a divulgação do que se passa em termos de armas químicas, na sua fabricação em instalações ucranianas, sob presença relevante de Hunter Biden, filho do actual presidente dos EUA.

O alongamento da guerra traduzir-se-á em mais mortes, destruição de cidades e vidas, tal como encargos financeiros que se repercutirão na vida da maioria dos europeus. As provocações de Biden (a idade também deve contar) afastam ou dificultam um ambiente de paz, susceptível de avanços rápidos para negociações que ponham fim ao conflito. Já se percebeu que a Rússia não recuará de mãos vazias.

Carlos Figueira

