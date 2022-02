Vai falar-se sobre Alzheimer no Espaço Saúde 360º Algarve

“Saúde em Dia: Vamos falar sobre a Doença de Alzheimer” é o tema da próxima sessão informativa, promovida pelo Espaço Saúde 360º Algarve, em parceria com a Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer – Núcleo do Algarve.

A iniciativa tem lugar no próximo dia 15 de fevereiro, terça-feira, das 10:30 às 12:00, no Anfiteatro da Junta de Freguesia de Quarteira e conta também com transmissão online para os Centros de Dia e Instituições Residenciais para Idosos parceiros do projeto, aumentando assim o impacto da sessão junto do público-alvo, de acordo com a organização.

A sessão pretende promover a literacia em saúde sobre as demências através de informação “credível, simples e objetiva”, ao mesmo tempo que pretende contribuir para “uma mudança na forma como estas patologias são encaradas pela sociedade”. Analisar as causas e formas de prevenção da doença, abordar o seu impacto no comportamento e na qualidade de vida do doente e família, assim como analisar os recursos atualmente existentes para apoiar estes doentes e cuidadores, de forma a aliviar o impacto da patologia, são alguns dos temas a serem abordados na sessão.

“É urgente criar respostas para as pessoas com demência, especialmente quando em Portugal o número de pessoas com estas patologias ultrapassa a tendência europeia, estando previsto que duplique até 2050. São dados como estes que nos levam a agir e a querer fazer mais. É, por isso mesmo, que desenvolvemos iniciativas como esta, que pretendem esclarecer os doentes e as suas famílias, e que os ajudam a encontrar os apoios necessários para uma melhoria da sua qualidade e vida”, refere Ricardo Valente Santos, psicólogo e gestor do projeto Espaço Saúde 360º Algarve.

Estarão presentes a Dra. Edite Reis, coordenadora do Núcleo do Algarve da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer e a Dra. Margarida Ferreira, neuropsicóloga do Núcleo do Algarve da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer, que vão desmitificar o tema e esclarecer todas as dúvidas e conceitos sobre esta patologia.

A sessão “Saúde em Dia: Vamos falar sobre a Doença de Alzheimer” está enquadrada na atividade “Saúde em Dia”, um conjunto de sessões informativas que pretendem esclarecer a população algarvia sobre importantes temas relacionados com a área da saúde, através de uma comunicação simples e objetiva, que desmitifica alguns conceitos erróneos. Para isso, a iniciativa conta com o importante apoio de profissionais de saúde e de associações de doentes associadas à Plataforma Saúde em Diálogo, que se juntam nesta missão de promover a literacia em saúde no seio da comunidade idosa do Algarve.

A iniciativa é gratuita e aberta ao público em geral, mediante inscrição obrigatória aqui.