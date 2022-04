Vale de Lobo vai ter ação para limpar a praia neste sábado

Para assinalar o Dia Mundial da Terra, Vale do Lobo Resort realiza este próximo sábado, 23 de abril, uma manhã especialmente dedicada à limpeza da praia do resort, anunciou aquela organização.

Pelas 10h00 da manhã e até às 13h00 deste sábado, 23 de abril, Vale do Lobo promove uma caminhada de limpeza da praia de Vale do Lobo, convidando residentes, visitantes e comunidade envolvente a juntarem-se a esta iniciativa de sensibilização ambiental.

A ação pretende assinalar o Dia Mundial da Terra, celebrado no dia 22 de abril, e consciencializar para a importância de preservar o ambiente natural do qual se desfruta durante boa parte do ano, mas sobretudo durante os meses de verão que se aproximam.

A atividade tem início marcado na Praça de Vale do Lobo, às 10:00, de onde os participantes se irão dirigir à praia, onde o objetivo é recolher o lixo encontrado e contabilizá-lo no final. Com uma duração prevista de 2 a 3 horas, durante o percurso não deixará de ser feita a sensibilização para a preservação ambiental recorrendo a sugestões e factos divertidos e educativos sobre a conservação do ambiente com a colaboração da Associação Vita Nativa, responsável pela conservação do ambiente.

A praia de Vale do Lobo estende-se ao longo de dois km, as suas areias douradas e as emblemáticas falésias ocre proporcionam a todos os visitantes um cenário de beleza natural ímpar. Contribuir para a manutenção do ecossistema, recolhendo lixo e resíduos que se encontrem no local, ajudará a restabelecer o equilíbrio natural do local ao mesmo tempo que todos os que participam irão desfrutar de uma experiência divertida e de crucial importância.

A inscrição para a ação de limpeza da praia de Vale do Lobo é gratuita, e pode fazê-lo através da plataforma eventbrite. Recomenda-se que todos os voluntários levem roupa confortável, um chapéu, protetor solar e água.