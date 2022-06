Vale do Lobo recebe concertos intimistas durante o verão

Os concertos intimistas do resort serão um dos pontos de atração neste verão, não só pela qualidade artística do cartaz, como pela localização dos espetáculos, que decorrem no Vale Real, um espaço de rara beleza, em plena comunhão com a natureza.

No próximo sábado, dia 11 de junho, inicia-se a temporada de concertos intimistas de verão em Vale do Lobo com o concerto do fadista Duarte Côxo, marcado para as 20:00, e que será acompanhado por João Filipe na viola e Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa.

Este é o primeiro de muitos concertos temáticos ao ar livre com fado, piano, violino, guitarra portuguesa, jazz, bossa nova, soul, música latina e sons clássicos, que o resort promove ao longo de todo o verão.

Este será o primeiro evento do diversificado programa de concertos intimistas de Vale do Lobo 2022 que reúne artistas em atuações musicais ao ar livre, com um número limitado de participantes.

Os Vale do Lobo Intimate Summer Concerts foram idealizados para proporcionar aos clientes e visitantes do resort, ao longo dos meses de verão, momentos culturais, sociais e de lazer, num ambiente natural de total descontração e serenidade.

Os bilhetes para os concertos estarão à venda na plataforma EventBrite e na receção do resort.

Poderá consultar o programa completo aqui. Para o público em geral, os bilhetes custam 20 euros. Já os membros de resort pagarão apenas 10 euros.