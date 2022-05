Vale do Lobo recebe mostra de arte e workshops

A partir desta terça-feira, dia 03 de maio e até domingo, dia 08, Vale do Lobo acolhe um evento interativo dedicado às artes e à música, dinamizado em parceria com artesãos e artistas da região – o Vale do Lobo Art Showcase. Os workshops realizam-se no Vale Real.

O programa inclui um conjunto de workshops nos quais os participantes são convidados a participar e aprender novos técnicas e explorar novos materiais.

No sábado, dia 07 de maio está agendado uma experiência musical e multimédia que têm a Ria Formosa como um “palco de emoções”, onde se cruzam vivências do compositor, músico e biólogo marinho João Cuña com o imaginário coletivo da Ria Formosa, numa viagem musical com perspetivas científicas e ambientais.

Todos o que pretenderem desenvolver a sua vertente artística e musical, levando depois as suas próprias criações e memórias de regresso a casa, poderão fazê-lo inscrevendo-se através da Eventbrite.

Programa

03 maio – 15:00 – Workshop de Encadernação de Livros inspirado nas platibandas das casas algarvias

04 maio – 15:00 – Workshop de Pintura em Aguarela com a pintura de postais com flores do Algarve

05 maio – 15:00 – Workshop de Joalharia (coloração com pedras naturais)

06 maio – 11:00 – Workshop de Pintura & Champanhe em colaboração com a Brush & Bubbles

06 maio – 15:00 – Workshop de Cerâmica (técnicas e pintura)

07 maio – 10:00 – Workshop em Cortiça (desenhar e produzir uma carteira de cortiça)

07 maio – 15:00 – Workshop de Personalização de Cestos

07 maio – 21:00 – Concerto S.A.V.E. Ria Formosa por João Cuña (Guitarra Portuguesa)

08 maio – 09:00 – Workshop de Restauro de Móveis