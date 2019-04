Valor das casas bate novo recorde no Algarve

Imagem aérea de Lagos

Os preços das casas continuam a subir em flecha no Algarve e a atingir valores “loucos”. A região “mais cara” do país bateu mais um recorde do preço do metro quadrado, atingindo um novo máximo de 1.642 euros. É já 37% acima da média nacional…! Ou seja, no Algarve já se paga mais 403 euros por metro quadrado, quando em Lisboa essa diferença é de apenas 282 euros em relação à média nacional. Assim, comprar casa na maioria das localidades algarvias já só está ao alcance de alguns. Tratando-se de uma média, há concelhos com valores bem mais elevados e outros mais baixos. A diferença entre o concelho mais caro e o mais barato na região é de 1.363 euros por metro quadrado…!

> NUNO COUTO

“É uma loucura”, conta ao JORNAL DO ALGARVE Margarida Pinto, que há vários meses procura uma casa na cidade de Lagos. “É completamente impossível para uma pessoa que ganha 800 ou 900 euros conseguir pagar os preços de venda ou de arrendamento que estão a pedir”, queixa-se a mulher de 36 anos, que trabalha num hipermercado e ainda tem de sustentar dois filhos menores. “Gostava de morar na minha cidade, mas está a tornar-se impossível. A única solução que as famílias têm é de ir para a periferia da cidade, mas até aí os preços já andam loucos”, lamenta Margarida.

José Eduardo, 53 anos, é outro algarvio que procura desesperadamente uma habitação, mas para arrendar. “Ando à procura há vários meses, em várias imobiliárias, mas não consigo encontrar nenhuma casa que goste a um preço razoável”, conta, confessando que “no último ano fiquei muito surpreendido até com o preço dos quartos”, que já atingem valores “elevadíssimos”. Este é um drama que se repete com cada vez mais famílias algarvias, mas também com muitos trabalhadores sazonais que se deslocam para a região para trabalhar na hotelaria, restauração e outras atividades ligadas ao turismo.

Os concelhos de Alcoutim (507 euros por metro quadrado) e Monchique (858 euros) são os únicos da região com preços de venda abaixo da média nacional (984 euros)

Na semana passada, a avaliação que os bancos fazem das casas voltou a aumentar em todo o país, com destaque novamente para o Algarve, que reforçou a sua posição como a região “mais cara” do país, batendo um novo recorde do preço médio do metro quadrado, que está agora nos 1.642 euros (37% acima da média nacional). São mais 44 euros do que no mês anterior. E, em relação ao mesmo mês de 2018, o aumento foi de 188 euros…

