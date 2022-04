“Vamos à vila” é a nova iniciativa do município

“Vamos à vila” pretende ser um momento de celebração das tradições locais, num evento que estimula a partilha de saberes e sabores de Monchique.

A voz e as tradições de uma comunidade foram o fio criativo para o projeto, onde as particularidades do concelho e do território permitiram desenvolver toda a ideia que tem como base as tradições locais, mas tem por objetivo salvaguardando a memória coletiva e individual.

A autarquia descreve a iniciativa como “um trabalho endémico e sistémico” que pretendem realçar e transmitir “para que todos sejam inspiradores do presente, mas acima de tudo do futuro”.

Algumas artérias da vila vão ser fechadas, não só para organizar a iniciativa, mas também para mudar a dinâmica da vila e levar o visitante a explorar as principais zonas, cantos e recantos e para que a praça pública seja um local de festa e celebração das tradições.

“Queremos destacar a genuinidade associada aos produtos locais e deixá-la falar só por si e realçar as vivências rurais, para que resultem num arquivo afetivo, para guardar e preservar”, explica o município em comunicado.

A autarquia quer que “Monchique seja um território de proximidade entre a cultura popular, a música, as artes e ofícios e os saberes e os sabores locais”.