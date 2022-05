“Vamos à Vila” vai celebrar as tradições locais

A Câmara Municipal de Monchique pretende celebrar as tradições do concelho, nos dias 28 e 29 de maio, com a partilha de sabores e saberes dos produtos locais, no evento “Vamos à Vila”, anunciou esta quarta-feira a autarquia.

Em comunicado, a autarquia indicou que o evento pretende “ser um momento de celebração das tradições locais, uma homenagem ao que foi e ao que se pretende manter como tradição”.

“Queremos destacar a genuinidade associada aos produtos locais, deixá-la falar só por si e realçar as vivências rurais, para que resultem num arquivo afetivo, para guardar e preservar”, lê-se na nota.

Do programa constam jogos tradicionais – tração à corda, corrida de sacos, pião e jogo do burro -, eventos de gastronomia, exposições, espetáculos e animação de rua.