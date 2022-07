Vela: Campeonato Europeu de Juniores arranca hoje em Vilamoura

É já hoje, 19 de julho, que as velas serão içadas no arranque do Campeonato Europeu de Juniores das classes 420 & 470, que terá lugar na Marina de Vilamoura. A prova decorre até ao próximo dia 26 de julho.

Representado por 16 tripulações portuguesas, num total de 30 países e mais de 500 velejadores e equipas técnicas, a regata promete encher as águas algarvias com muita velocidade e aventura.

Com sede na Marina de Vilamoura, o Vilamoura Sailing Center, responsável de organização, irá proporcionar dias de excelência às equipas, graças às instalações e condições de navegação únicas que se adequam a todas as classes de vela.

De acordo com Ana Leote, diretora da Marina de Vilamoura, “este campeonato europeu reflete a aposta feita na marina, que é muito mais do que uma infraestrutura para receber embarcações. Estamos muito satisfeitos por contribuirmos para a elevação do nome de Portugal, e das suas competências, seja na organização de grandes eventos, no desporto, ou pela marina que tem sido reconhecida nacional e internacionalmente”.