Vela: Dupla de que faz parte tavirense em 10.º lugar em Tóquio

A dupla de vela classe 49er, composta pelo tavirense José Costa e pelo lisboeta Jorge Lima terminaram as regatas de quarta-feira em 10.º lugar na classificação geral dos Jogos Olímpicos de Tóquio, com um total de 50 pontos, anunciou o Comité Olímpico.

Com 39 pontos “net”, os velejadores da equipa portuguesa iniciaram as regatas em 7-º lugar, mas acabaram desclassificados na segunda prova do dia.

Hoje, quinta-feira, estão previstas mais duas regatas nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

José Luís Anica Costa é natural de Tavira e pertence ao Clube Naval de Cascais, participando pela segunda vez nos Jogos Olímpicos, tendo ficado classificado em 16.º lugar no Rio de Janeiro.

