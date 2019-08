Vela: XXXV subida e descida do rio Guadiana

Vai ter lugar no próximo fim de semana a XXXV “Subida e Descida à Vela do rio Guadiana”. Sábado é o dia da subida e domingo da descida.

A prova consiste na subida à vela do rio Guadiana desde quase a sua foz, Vila Real de Santo António até à localidade portuguesa de Alcoutim. A prova é organizada pela Associação Naval do Guadiana e pelo Club Náutico de Isla Canela, com o apoio da Junta de Andaluzia, Ayuntamiento de Ayamonte e pelas Câmaras de Vila Real de Santo António e de Alcoutim.

A distância a navegar é de cerca de 18.5 milhas (32 quilómetros),tanto no sábado como no domingo.

Trata-se de uma prova de vela já consolidada onde participam tanto clubes espanhóis como portugueses assim como embarcações de Cruzeiro de qualquer nacionalidade que navegam na zona.

Poderão participar qualquer classe de embarcação de classe internacionalmente reconhecida com handicap igual ou superior ao do Optimist assim como pranchas classe Open. Os cruzeiros dividir-se-ão em: menos de 8 metros; de 8 a 10 metros; de 10 a 12 metros e mais de 12 metros.

A largada está marcada para as 13 horas, do porto de recreio de Vila Real de Santo António e o regresso para as 9h da manhã, de Alcoutim.