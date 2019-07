Velejador de Portimão no top 10 mundial da vela adaptada

Guilherme Ribeiro, velejador do Iate Clube Marina de Portimão – Vela Solidária, terminou no domingo o Campeonato do Mundo de Vela Adaptada, classe Hansa 303 individuais, que se realizou em Puerto Sherry (Espanha), no 10º lugar.

O velejador de 48 anos, que iniciou o seu percurso na vela apenas em 2013, tem vindo a evoluir de forma consistente nos últimos anos e conseguiu o seu objetivo e entrou no top 10 dos melhores velejadores do mundo na sua classe.

O campeonato realizou-se na Baía de Cadiz, ao longo de cinco dias, e a prova foi renhida, com 36 velejadores de todo o mundo a competir pelo pódio.

O polaco Piotr Cichocki levou a medalha de ouro com 16 pontos, Chris Symonds, da Austrália, levou a prata com 35 pontos e Chi-Chian Wu, de Taipei, ficou em terceiro com 37 pontos.

Guilherme Ribeiro fez um campeonato bastante regular, com exceção do último dia que apurava os 10 velejadores que iriam disputar a regata das medalhas. Mas, apesar de uma prestação menos boa, conseguiu apurar-se, e terminou a última regata no 10° lugar.

“Quando represento Portugal é um orgulho, e ter conseguido entrar no top 10 dos melhores do mundo, é de ir às lágrimas”, disse o atleta. A menos de três meses do Campeonato da Europa, a realizar em Portimão, Guilherme Ribeiro diz que o objetivo é “colocar os velejadores portugueses a lutar pelas medalhas”.

O Campeonato Europeu de Vela Adaptada irá decorrer de 5 a 12 de outubro, em Portimão.