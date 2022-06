‘Velhos Lobos’ quebra seis anos de “jejum” na vida literária de Carlos Campaniço

Depois do realismo mágico de Os Demónios de Álvaro Cobra, do virtuosismo de Mal Nascer e da comédia de enganos que é o romance As Viúvas de D. Rufia, Carlos Campaniço regressa à ficção com Velhos Lobos, um livro que nos faz refletir sobre a frase “Os extremos tocam-se” (e sobre muitas outras questões existenciais). O JA esteve à conversa com o autor alentejano que se mudou de armas e bagagens para a capital algarvia há quase 27 anos.

“Quando Francisco d’Almeida Lobo decide passar a viver o ano inteiro no Monte do Azinhal para cuidar

pessoalmente da propriedade, ignora que a presença da família Velho no Montinho lhe vai criar tensões

impossíveis de ultrapassar. Primeiro, porque Jacinto Velho se recusa a dar-lhe uma mão; depois, porque descobre que a mulher dele não é senão Maria Barnabé, com quem teve uma história longe de estar resolvida. Os ânimos, porém, só ficarão ao rubro quando – contra a vontade do pai – o primogénito dos Velho lhe pedir trabalho…”, assim se abrem as portas de uma história de “duas famílias desavindas com um sentimento comum”.

“No mesmo espaço agreste, debaixo do mesmo sol escaldante, duas famílias distintas em tudo vivem um litígio insanável. Em comum, têm apenas o amor e o ódio e uma solidão que parece não ter cura”, escreve Carlos Campaniço, o autor que dá importância à praça e que transforma as aldeias no centro epicentro da ação das suas histórias.

Os seus romances têm-se centrado nas comunidades e vivências rurais alentejanas, nas sociedades estratificadas de então e no seu imaginário coletivo. Do ponto de vista geográfico, todas as histórias se desenrolam “mais ou menos na mesma latitude”, explica o autor. Tirando o ensaio histórico que compôs sobre a Serra de Tavira (que culminou na sua tese de mestrado) e “um livro quase insignificante e um pouco mal escrito ”, todos os demais se baseiam nessa mesma identidade. “Os meios rurais são muito ricos”, afirma. A dimensão dos acontecimentos, as hierarquias, as quezílias e a condição humana são “o combustível” para os seus livros.

Velhos Lobos é, contudo, o primeiro livro em que a ação se desenrola fora da aldeia. É a partir das herdades que o autor explora a distância paradigmática de uma família com fracos recursos de uma família abastada que vive perto. O “sentimento comum” de que Carlos Campaniço fala está assente numa ideia: “as fatalidades da vida não escolhem esta coisa da carteira”, ironiza. Esta é a história de duas famílias que definham por falta da vida social e de humanismo.

A Guerra de Espanha ao fundo, os fugitivos de Franco e dos falangistas, o contrabando, o medo das autoridades, a opressão do Estado Novo em Portugal e o privilégio dos abastados marcam um compasso temporal, apesar de esta não ser uma obra com uma cronologia específica, clarifica Carlos Campaniço. Na sua visão, esta é uma “uma literatura de denúncia”, em que, “através da exploração do microcosmos há uma aproximação à dimensão universal do ser humano”, independentemente do local onde vive.

O escritor refere que “não precisamos de contar uma história passada em Nova Iorque para sermos

universalistas”. A condição humana dos indivíduos de uma aldeia, no remoto Alentejo, é real. A inquietação daquela micro-sociedade pode ser a escala para aquilo que é o mundo e para aquilo que é o ser humano. Na sua visão, “cingimo-nos a um só meio não é redutor, nem um problema”, isto porque não se trata de idiossincrasias do Alentejo e das suas gentes, mas de temperamentos comuns ao ser humano, que encontra os mesmo desafios, independentemente do sítio em que está (ou para onde quer ir). Daí, defender que os seus livros não são “localistas nem regionalistas”.

Carlos Campaniço nasceu em Safara, no concelho de Moura, em 1973. Publicou o seu primeiro livro em

2007 (Molinos). Seguiu-se Da Serra de Tavira ao Rif Marroquino. Analogias e Mitos, 2008 (ensaio); A Ilha das Duas Primaveras, 2009 (romance); Os Demónios de Álvaro Cobra, 2013 (romance, Prémio Nacional Cidade de Almada 2012); Mal Nascer, 2014 (romance finalista do Prémio LeYa e vencedor do Prémio Mais Literatura da revista Mais Alentejo, 2014) e As Viúvas de Dom Rufia, 2016 (romance).