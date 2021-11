Vem aí a 1.ª edição da Taça dos Campeões de Ralis regionais

A Federação Portuguesa da Automobilismo e Karting e o Clube Automóvel do Algarve organizam, nos dias 4 e 5 de dezembro, a primeira edição da Taça dos Campeões de Ralis Regionais – Claudino Romeiro, avançou a organização do evento.

Tendo como palco as classificativas em asfalto do Rallye Casinos do Algarve, a prova reunirá os melhores classificados nos sete grupos comuns aos campeonatos regionais de ralis portugueses (Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira), encerrando também as contas dos Campeonatos de Portugal de Ralis de GT’s, Clássicos e do Campeonato Sul de Ralis.

A prova do primeiro dia fará um “qualifying stage” na zona de Porches, aberta a todos os concorrentes, sendo que na parte da tarde farão por duas vezes a classificativa de Portimão, encerrando com uma “super-especial” noturna no centro de Lagos.

No segundo dia, a serra de Monchique ganha o protagonismo, com duas passagens pelas classificativas de Chilrão e Monchique, fechando-se a parte competitiva com a “super-especial” traçada junto à Escola Secundária Poeta António Aleixo, em Portimão. Os concorrentes partirão depois em cortejo escoltado até ao pódio final, com local no Hotel Algarve Casino, na Praia da Rocha.

Ricardo Teodósio e José Teixeira, os recentemente coroados bicampeões nacionais de ralis abrem a prova, dando assim a possibilidade aos adeptos da sua região de poderem celebrar na estrada e no pódio a mais recente conquista desta dupla algarvia.

Poderá seguir a prova através dos canais oficiais do Clube Automóvel do Algarve nas redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram), assim como na rádio online que será criada para acompanhar a prova. A prova contará como os apoios da Solverde – Casinos e Hotéis, dos municípios de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão e ainda do Medronhito do Caldeirão.

