Vem aí mais um Festival de Piano Cidade de Lagoa

Entre os dias 08 e 27 de maio, a Associação Cultural Artis XXI realiza o III Festival de Piano Cidade de Lagoa, que contempla atuações no Auditório Carlos do Carmo, Igreja da Mexilhoeira da Carregação e Igreja de Porches.

Os espetáculos têm início pelas 18h30, exceto o de dia 27 que se inicia pelas 21h00. Para além dos espetáculos o III Festival de Piano Cidade de Lagoa irá ainda realizar masterclasses e concertos de piano nos lares da 3ª idade do Concelho de Lagoa.

O III Festival de Piano Cidade de Lagoa, com 4 concertos durante o mês de Maio, assume-se como um evento de referência no panorama nacional. É promovido pela Artis XXI [ Dir. Artística Elsa Mathei e Rute Gomes ]. A Dir. Artística do III Festival de Piano Cidade de Lagoa está a cargo do pianista Jeferson Mello.

O programa do Festival de Piano Cidade de Lagoa propõe diversos formatos e linguagens musicais assegurados por pianistas com percursos relevantes no panorama nacional e internacional, ao mesmo tempo que cria um espaço de diálogo para músicos residentes no território de Lagoa, tendo sempre o piano como o grande protagonista.

De âmbito pedagógico, haverá um concerto assegurado por jovens músicos de Lagoa, estudantes do Conservatório de Artes de Lagoa, de forma a valorizar o trabalho artístico desenvolvido pelas novas gerações. A ARTIS XXI, na sua premissa de permitir a fruição universal das artes, irá promover concertos de piano nos lares da 3ª idade no Município de Lagoa. Estes momentos estão a cargo da pianista Shaina Nazareth que irá partilhar obras dos grandes mestres do piano.

Nesta 3ª edição mantem-se a descentralização dos concertos no Município de Lagoa, destacando a presença do pianista Artur Pizarro, com um reconhecido percurso internacional. Irá também orientar uma masterclasse para alunos de piano de nível avançado.

Mantendo a vontade de divulgação de linguagens musicais distintas, o pianista de Jazz Alexandre Dahmen, irá apresentar numa combinação de obras musicais do cancioneiro norte-americano e obras de sua autoria, onde estará presente uma diversidade musical com linguagem jazzística.

Num concerto dedicado ao repertório de música de câmara, a pianista Cristiana Silva e a violoncelista Sunita Mamtani apresentam um recital dedicado a esta formação obras de L.V.Beethoven e também a grande sonata para piano e violoncelo de S.Rachmaninoff.

O Concerto final do Festival estará a cargo dos pianistas Jeferson Mello, João Luís Rosa e os percussionistas João Paias e Tiago Pires, membros do Ensemble Artis XXI que irão interpretar a Sonata para dois pianos e Percussão de Béla Bartók, um dos pilares da música do séc. XX, além da estreia mundial de uma obra da compositora portuguesa Teresa Gentil, especialmente encomendada para o III Festival de Piano Cidade de Lagoa.

Os ingressos custam €8 (20% desconto c/ passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do Município de Lagoa) e já se encontram à venda em:

Recital de Piano por Artur Pizarro | 08 de maio | 18h30 | Auditório Carlos do Carmo – https://ticketline.sapo.pt/evento/iii-fest-piano-cid-lagoaarthur-pizarro-63464Ensemble Artis XXI | 27 de maio | 21h00 | Auditório Carlos do Carmo- https://ticketline.sapo.pt/evento/iii-fest-piano-cid-lagoaensemble-artis-xxi-63457

Pode ainda adquirir os bilhetes para estes espetáculos nas bilheteiras da Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.