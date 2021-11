Vem aí mais uma edição do Mercado de Natal de Vale do Lobo

O início da época festiva é sinónimo de mais uma edição do Mercado de Natal de Vale do Lobo, a 11.ª, agendada para o dia 4 de dezembro, sábado, entre as 10:00 e as 17:30. A entrada é livre.

Após um interregno de um ano desde evento, resultante do adverso panorama pandémico vivido, Vale do Lobo regressa com o tradicional Mercado de Natal, assinalando o início oficial da época festiva.

Nesta edição, o evento conta, não só com uma área de exposição, mas também com momentos de entretenimento, animação e música ao vivo para toda a família. Este ano, segundo a organização, a realização do mercado “assume ainda uma maior importância para a economia da região, pela oportunidade que proporciona a empresas locais e em especial aos muitos produtores e pequenos artesãos, de impulsionarem os seus negócios em recuperação da tão adversa situação económica que tanto os afetou durante o período pandémico”.

Desta forma, o evento volta a contar com a participação de muitos expositores locais com uma ampla variedade de produtos para todos os visitantes, incluindo propostas para presentes originais.

O evento terá lugar no Auditorium de Vale do Lobo, (jardins e áreas de circulação do complexo do Parque do Golfe), num ambiente “acolhedor e convidativo que assegura todo o conforto e comodidade, independentemente das condições climatéricas desse dia”.

Para os mais pequenos, existirão também várias atividades e animação, asseguradas pelo entretenimento infantil da Oficina de Sonhos.

O Mercado de Natal de Vale do Lobo é organizado em colaboração com o Algarve Resident, Infralobo E.M. e a Câmara Municipal de Loulé. Os fundos angariados com a venda de rifas revertem a favor da Associação Wolf Valley Charity Fund.

