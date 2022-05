Vem aí mais uma edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação

O Crédito Agrícola acaba de lançar a 9.ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação, uma iniciativa reconhecida no mercado como um forte contributo ao desenvolvimento dos sectores agrícola, agroalimentar e florestal.

O objetivo do concuros passa por identificar e premiar os projectos nacionais mais inovadores nestas áreas, apoiando o que de melhor se faz no país, reforçando a estratégia de sustentabilidade do Grupo.

As candidaturas ao Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola poderão ser submetidas até às 18:00 do dia 03 de julho em www.premioinovacao.pt.

A edição de 2022 mantém o foco na sustentabilidade, estando em linha com as prioridades nacionais e europeias de apoio à inovação do sector, bem como com a estratégia do Crédito Agrícola para os próximos anos.

Desta forma, serão distinguidas empresas e projectos inovadores nas seguintes categorias: Digitalização e Automação; Economia Circular e Biotecnologia Sustentável; Alimentação, Nutrição e Saúde e Promoção da Inovação. Às quatro áreas do Prémio Empreendedorismo e Inovação, juntam-se mais duas categorias de reconhecimento especial: Projeto de Elevado Potencial promovido por Associado Crédito Agrícola e a Menção Honrosa | Jovem Empresário Rural.

O valor total dos prémios ascende a 27.500 mil euros, sendo concedido um prémio monetário de cinco mil euros a cada projeto vencedor, por categoria. À Menção Honrosa será atribuído o valor de 2.500 mil euros.