Vem aí o Festival da Caldeirada e do Mar

Os sabores marítimos serão os protagonistas da 23.ª edição do Festival da Caldeirada e do Mar que terá lugar, de 27 a 29 de maio, em Armação de Pêra. Organizado pela Câmara Municipal de Silves, o evento envolve 17 restaurantes daquela vila.

A Grelha; Algardoce II, Arte Náutica; Cantinho dos Grelhados; Churrasqueira Balbino; Churrasqueira O Casarão; Marisqueira Hera; Pôr-do-sol Holiday Inn Algarve; Praia com Tempero; Restaurante Metrópole; Restaurante O Fernando; Restaurante O Serol; Restaurante O Silvense; Restaurante Olivalmar; Restaurante Pelintra; Restaurante Rocha da Palha e a Tasca’lado são os estabelecimentos aderentes desta edição e que apresentarão, a todos os apreciadores de caldeirada e dos sabores do mar, diversas e propostas gastronómicas, regadas pelo vinho de Silves e complementadas com as sobremesas em que a laranja é presença obrigatória.

O Festival da Caldeirada e do Mar conta com o apoio da Junta de Freguesia de Armação de Pêra e da Associação de Pescadores de Armação de Pêra. A apresentação pública do evento está marcada para o dia 27 de maio, às 10:00, no Mercado Municipal de Armação de Pêra.

Toda a informação estará disponível em https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1713/23-festival-da-caldeirada-e-do-mar.aspx, canal que será atualizado com todas as informações da iniciativa.