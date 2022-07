Vem aí uma nova edição do Drive-in Lagos

O nostálgico Drive-in Lagos regressa este verão para mais filmes gratuitos no Campo de Jogos do Rossio da Trindade. “Casa Gucci”, “O peso insuportável de um enorme talento”, “Bigfoot em família” e “Elvis” são os filmes escolhidos para esta 3.ª edição.

Criado em contexto de pandemia, o Drive-in Lagos resgata um conceito popular do século XX em que, no conforto e segurança da viatura, é possível assistir a filmes ao ar livre. Dado o seu sucesso, a iniciativa regressa neste verão com ofertas para toda a família.

O primeiro filme é exibido já no próximo dia 02 de agosto, com “Casa Gucci”, dirigido por Ridley Scott. Protagonizado por Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto conta a história da casa de moda italiana Gucci e todos os escândalos envolvidos.

A 04 de agosto, o protagonista é Nicolas Cage com “O peso insuportável de um enorme talento”, uma eletrizante comédia de ação com um elenco de luxo.

A pensar nos mais pequenos, a 09 de agosto chega o divertido “Bigfoot em família”, de Ben Stassen e Jeremy Degruson, que convida a embarcar numa aventura numa reserva do Alasca.

A 11 de agosto, é altura de celebrar uma dos maiores e mais revolucionários artistas americanos do século XX com “Elvis”, de Baz Luhrmann.

O Drive-in Lagos decorre no Campo de Jogos do Rossio da Trindade entre 02 e 11 de agosto. O acesso é gratuito, mas é necessária a inscrição da sua viatura em formulário online.

Formulários:

02 de agosto – Casa Gucci, de Ridley Scott (M14)

04 de agosto – O Peso Insuportável de um Enorme Talento, de Tom Gormican (M12)

09 de agosto – Bigfoot em Família, de Ben Stassen e Jeremy Degruson (M6)

11 de Agosto – Elvis, de Baz Luhrmann (M14)